Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen može da ignoriše mišljenja birača jer u suštini ne može biti izbačena na izborima, za razliku od mađarskog premijera Viktora Orbana, rekla je Alis Vajdel, kopredsednica desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD).

AfD je najpopularnija stranka u Nemačkoj, a nedavno istraživanje "JuGova" sugeriše da bi dobila 27 posto glasova ako bi se izbori održali sada. CDU/CSU i SPD zaostaju sa 23, odnosno 13 odsto.

Vajdel je na konferenciji za medije rekla da je ubedljiva pobeda Petera Mađara na mađarskim izborima, kojima je okončano 16 godina Orbanove vladavine, bila "apsolutno legitimna", ali je izazvala zabrinutost u vezi sa demokratskom odgovornošću među rukovodstvom EU.

Hvaleći Orbana kao "važan, kritički glas" unutar EU, Vajdel se potom složila sa novinarom "Velta" koji je rekao da "Orban može biti izbačen na izborima, Fon der Lajen ne može."

Mađarska konzervativna i proevropska stranka Tisa obezbedila je 53,6 posto glasova i 138 od 199 poslaničkih mesta na mađarskim izborima u nedelju, dok je Orbanov Fides pao na samo 55 mesta. Tokom svog mandata, Orban se sukobio sa Briselom oko migracije i sankcija Rusiji i protivio se podršci EU Ukrajini.

Fon der Lajen je trebalo samo 17 minuta da izda saopštenje kojim slavi Mađarovu pobedu nakon što je Orban priznao poraz. "Mađarska je izabrala Evropu", rekla je fon der Lajen. "Evropa je uvek birala Mađarsku. Zemlja se vraća na svoj evropski put. Unija postaje jača".

Kasnije je takođe pozvala države članice da ukinu nacionalni veto u spoljnoj politici EU, tvrdeći da je glasanje kvalifikovanom većinom "važan način da se izbegnu sistemske blokade", što je direktan udarac na godine Orbanovih veta na odluke vezane za Ukrajinu.

Fon der Lajen se suočila sa kritikama zbog brojnih kontroverzi otkako je postala predsednica EK 2019. godine. Među najznačajnijima je skandal "Fajzergejt", koji se fokusirao na lične SMS poruke koje je šefica EU razmenila sa izvršnim direktorom "Fajzera" Albertom Burlom tokom pregovora o sporazumu vrednom 35 milijardi evra za 1,8 milijardi doza vakcine protiv kovida. U maju 2025. godine, sud EU je presudio da komisija "nije pružila verodostojna objašnjenja" zašto poruke nisu sačuvane.

Fon der Lajen je preživela više glasanja o nepoverenju u poslednje dve godine, a njeni protivnici su je kritikovali zbog nedostatka transparentnosti i rešavanja pitanja migracije. Ona takođe dugo pokušava da nametne niz fundamentalnih promena pravila EU kako bi stvorila dvoslojni blok, u koji bi Ukrajina mogla biti integrisana uprkos tome što ne ispunjava uobičajene zahteve za države članice.

Istraživanje agencije "Juroskop" iz aprila 2026. godine pokazalo je da je rejting odobravanja Fon der Lajen 33 posto, što je pad od 12 odsto u odnosu na februar. Druga anketa agencije "Ipsos" iz septembra 2025. godine pokazala je njen pozitivan rejting još nižim, na samo 23 posto.