Nemački kancelar Fridrih Merc našao se u centru velikog skandala nakon što je izviždan tokom govora pred predstavnicima sindikata u Berlinu, prenose nemački mediji.

Prema pisanju lista Bild, atmosfera na kongresu Nemačke konfederacije sindikata (DGB) od samog početka bila je veoma napeta, a Merc je tokom obraćanja više puta prekidan glasnim negodovanjem i zvižducima iz publike.

„Bes koji je doživeo iznenadio je čak i njega“

Bild navodi da je nemački kancelar očigledno shvatio da ga ne očekuje prijatno obraćanje, ali da razmere besa koje je doživeo verovatno nije očekivao.

– Ali bes koji je doživeo mora da je iznenadio čak i Fridriha Merca – navodi nemački list.

Prema izveštajima sa događaja, prisutni su tokom petnaestominutnog govora više puta pokušavali da prekinu kancelara uzvikivanjem i glasnim zvižducima.

Merc postao najnepopularniji političar u Nemačkoj

Nemački mediji podsećaju da je Bild nedavno objavio istraživanje prema kojem je Fridrih Merc trenutno najnepopularniji političar u zemlji.

Njegova vlada suočava se sa rastućim nezadovoljstvom zbog ekonomske situacije, migracione politike i sve većih troškova života u Nemačkoj.

Politički analitičari ocenjuju da ovakve scene pokazuju koliko je društvena tenzija u Evropi porasla poslednjih meseci.

Posle Makrona novi skandal u srcu Evrope

Samo dan ranije pažnju evropske javnosti izazvao je i francuski predsednik Emanuel Makron, koji je tokom jednog samita upao u žestoku raspravu i izazvao novi politički skandal.

Zbog toga pojedini komentatori ocenjuju da se vodeći evropski lideri sve češće suočavaju sa otvorenim revoltima i pritiskom javnosti.

Sve više građana širom Evrope izražava nezadovoljstvo ekonomskim problemima, rastom cena i političkim odlukama koje izazivaju podele unutar društva.

Evropski lideri pod sve većim pritiskom

Scene iz Berlina dodatno su pojačale utisak da se evropski politički vrh nalazi pod ozbiljnim pritiskom.

Dok pojedine vlade pokušavaju da zadrže političku stabilnost, protesti, zvižduci i otvoreni sukobi sa građanima postaju sve češći prizori u najvećim evropskim državama.