Bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev u autorskom tekstu objavljenom na ruskom kanalu RT zapretio je Nemačkoj "potpunim uništenjem" njene "široko hvaljene industrije" u slučaju direktnog sukoba.

Takođe je doveo u pitanje pravo Savezne Republike Nemačke na postojanje, optužujući Berlin za militarizam i revanšističke težnje zbog poraza u Drugom svetskom ratu, piše Bild.

Bliski saradnik šefa Kremlja, Vladimira Putina napisao je da Nemačkoj preostaje izbor između rata i "sramotnog pokopa sopstvene državnosti".



Jasna poruka Rusije "nemačkim elitama", tvrdi on, glasi: "Ako dođe do najgoreg scenarija, verovatnoća međusobnog uništenja je velika ali u stvarnosti bi to značilo kraj evropske civilizacije, dok bi naše sopstveno postojanje opstalo".

Medvedev tvrdi i da je nemačko ujedinjenje pravno sporno jer o njemu nikada nije održan referendum.

Stručnjaci se s tim ne slažu, navodeći da referendum nije bio potreban ni prema međunarodnom ni prema ustavnom pravu.

Istočna Nemačka se 1990. godine priključila Saveznoj Republici Nemačkoj nakon slobodnih izbora za poslednji saziv Narodne skupštine, u skladu sa članom 23 nemačkog Ustava.

Medvedev kritikuje i nemačko naoružavanje i povratak dobrovoljnog vojnog roka.

Za "smanjenu i duhovno oslabljenu Evropu", kako on tvrdi, militaristička Nemačka nema nikakvu korist, a za Moskvu je "opasna i nepredvidiva".

Putinov saveznik je direktno napao i kancelara Fridrih Merc, optužujući nemačku vladu da vodi ekonomiju u propast. Merc, tvrdi Medvedev, ne razume da naoružavanje ne donosi ekonomski rast, dok je pritom ignorisao podatak da u Rusiji oko 40% državnih prihoda ide na vojsku i bezbednost.

Medvedev takođe optužuje Berlin da teži nabavci nuklearnog oružja, iako je Merc to više puta odbacio.Ipak, za Kremlj je, kako navodi, i sama mogućnost da bi Nemačka mogla doći do takvog oružja dovoljan razlog za rat. Sadašnji politički pravac, upozorio je, "mogao bi dovesti do gotovo paklenih scenarija".

Tokom mandata predsednika od 2008. do 2012. godine, Medvedev je važio za nadu liberalizacije Rusije, ali od početka rata u Ukrajini 2022. nastupa kao tvrdi jastreb i više puta je upućivao pretnje nuklearnim napadima na zapadne prestonice poput Berlina, Londona i Pariza.

Tekst je objavljen dva dana pre nego što Rusija u subotu obeležava "Dan pobede" nad nacističkom Nemačkom 1945. godine.

Bild