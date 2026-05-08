Bivši predsednik Rusije Dmitrij Medvedev izazvao je pravi politički potres u Nemačkoj nakon što je neposredno pred 9. maj doveo u pitanje legitimitet moderne nemačke države i optužio Berlin za militarizam, revanšizam i kršenje sporazuma koji je omogućio ponovno ujedinjenje zemlje.

Njegove izjave izazvale su burne reakcije nemačkih medija i političkih komentatora, a list Welt ocenio je da su Medvedevove poruke među najoštrijima koje su poslednjih godina stigle iz Moskve prema Berlinu. Prema pisanju nemačkog lista, ruski zvaničnik praktično je osporio pravni temelj savremene Savezne Republike Nemačke.

Sve se događa u trenutku kada Rusija završava pripreme za obeležavanje Dana pobede nad nacističkom Nemačkom, jednog od najvažnijih državnih praznika u Moskvi. Upravo u tom simboličnom trenutku Medvedev je odlučio da pošalje veoma oštru političku poruku nemačkom rukovodstvu.

Sporazum “Dva plus četiri” ponovo u centru sukoba

Prema navodima nemačkog lista Welt, Dmitrij Medvedev tvrdi da je sporazum „Dva plus četiri“, koji je predstavljao osnov za ponovno ujedinjenje Nemačke nakon Hladnog rata, ozbiljno prekršen.

Ruski političar smatra da je Berlin izgubio moralni i pravni osnov za pozivanje na taj dokument nakon što je dozvoljeno širenje NATO infrastrukture na teritoriji bivše Istočne Nemačke.

Posebno je kritikovao otvaranje pomorske baze u Rostoku, tvrdeći da je time prekršena suština sporazuma koji je trebalo da ograniči vojno prisustvo NATO-a na istoku zemlje.

Nemački mediji navode da su upravo te tvrdnje izazvale ogromno ogorčenje u Berlinu, jer Medvedev praktično sugeriše da je današnja jedinstvena Nemačka nastala na osnovama koje više nisu pravno validne.

Autori lista Welt ocenjuju da je Medvedev u svojim izjavama koristio veoma tešku retoriku i brojna poređenja sa nacizmom, što je dodatno pojačalo tenzije između Moskve i Berlina.

Oštre optužbe na račun Fridriha Merca

Pored kritika upućenih nemačkoj državi, Medvedev je direktno napao i kancelara Friedrich Merz Fridriha Merca. Optužio je njegovu vladu da vodi Nemačku ka ozbiljnoj ekonomskoj krizi i da zemlju gura u opasnu militarizaciju.

Posebnu pažnju izazvale su njegove tvrdnje o nemačkim ambicijama vezanim za nuklearno oružje. Iako nije izneo konkretne dokaze, Medvedev je upozorio da bi takva politika mogla da ima ozbiljne posledice po evropsku bezbednost.

U Nemačkoj podsećaju da je Medvedev od početka rata u Ukrajini postao jedan od najtvrđih glasova u ruskom političkom vrhu. Prema pisanju Welta, on je više puta slao oštre poruke zapadnim prestonicama, uključujući Berlin, London i Pariz.

Analitičari ocenjuju da ovakve izjave dodatno produbljuju već ozbiljno narušene odnose između Rusije i Zapada. U trenutku kada Evropa pokušava da pronađe izlaz iz bezbednosne i energetske krize, nova verbalna eskalacija između Moskve i Berlina mogla bi dodatno da pojača političke tenzije na kontinentu.

