Predlog da bivši nemački kancelar Gerhard Šreder bude posrednik u mogućim razgovorima Moskve i Evropske unije ne bi smeo unapred da bude odbačen, poručio je deo nemačkih političara, nakon što je tu ideju izneo ruski predsednik Vladimir Putin.

Rasprava je odmah otvorila staru nemačku dilemu: da li sa Moskvom treba razgovarati preko čoveka koji godinama ima bliske veze sa Putinom, ili je upravo zbog toga Šreder za Berlin politički neprihvatljiv. Nemačka vlada zasad je prema toj ideji skeptična, dok se u delu Socijaldemokratske partije Nemačke i kod pojedinih opozicionih političara čuje drugačiji ton, piše Rojters.

Štegner: Bilo bi nemarno odbaciti tu mogućnost

Poslanik Socijaldemokratske partije Nemačke Ralf Štegner ocenio je, u razgovoru za Špigel, da bi bilo pogrešno zatvoriti vrata ukoliko Šreder zaista može da pomogne u otvaranju komunikacije između Moskve i Brisela.

- Ako se to može postići uz pomoć čoveka kao što je Šreder, bilo bi nemarno odbiti takvu mogućnost - rekao je Štegner.

Prema njegovom stavu, Evropa ne bi smela da propusti nijednu šansu da se nađe za pregovaračkim stolom, posebno ako takvu mogućnost, makar i indirektno, sada nudi Rusija.

Sličan oprezan pristup ima i bivši predsednik poslaničke grupe SPD Rolf Micenih. On smatra da Evropska unija treba da razmotri Šrederovu ulogu, ali da bi fokus pre svega morao da ostane na ranijem predlogu predsednika Evropskog saveta Antonija Košte o pripremi za dijalog sa Moskvom kada za to dođe „pravi trenutak". Košta je ranije govorio da se u EU razgovara o tome kako bi eventualni kontakti sa Rusijom mogli da izgledaju u budućem okviru evropske bezbednosti.

De Masi: Bila je greška što Šreder nije iskorišćen

Još direktniji bio je Fabio de Masi, poslanik Saveza Sare Vagenkneht – Za razum i pravdu. On smatra da je Berlin već ranije pogrešio kada nije iskoristio Šrederove veze sa Moskvom za uspostavljanje kanala komunikacije.

- Bila je velika greška što čovek kao Šreder nije iskorišćen za otvaranje kanala veze sa Moskvom. Ako je EU zaista zainteresovana za završetak rata, treba da iskoristi Šredera - napisao je De Masi na društvenoj mreži Iks.

Putin je u subotu, odgovarajući na pitanja novinara, predložio bivšeg nemačkog kancelara kao mogućeg posrednika između Rusije i Evropske unije. U Berlinu, međutim, takav predlog nije dočekan sa oduševljenjem. Nemački zvaničnici poručuju da se svaka ozbiljna diplomatska inicijativa mora voditi u koordinaciji sa Ukrajinom i državama EU, dok se Šrederu zamera upravo bliskost sa Moskvom i dugogodišnje veze sa ruskim energetskim projektima.

Za protivnike te ideje, Šreder nije neutralni posrednik, već političar čije ime u Nemačkoj i dalje nosi težak teret zbog odnosa sa Putinom i angažmana u rusko-nemačkim gasnim projektima posle odlaska sa mesta kancelara. Za one koji podržavaju makar razmatranje njegovog angažmana, baš ta veza može da bude korisna ako Brisel želi makar minimalan kanal prema Kremlju.

Zato je Putinov predlog u Berlinu proizveo više od obične diplomatske reakcije. On je ponovo otvorio pitanje koje Nemačka već dugo pokušava da potisne: da li je u trenutnoj fazi sukoba važnije držati strogu političku distancu od Moskve, ili pokušati sa svakim kanalom koji bi mogao da dovede do pregovora.

Evropski vrh zasad ne pokazuje spremnost da prihvati Šredera kao lice novog dijaloga sa Rusijom. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas oštro je odbacila Putinove poruke, ocenjujući ih kao cinične, dok su pojedini evropski zvaničnici poručili da bivši nemački kancelar ne može da nastupa u ime Evrope.

Ipak, činjenica da se o Šrederu ponovo govori u nemačkoj politici pokazuje da se prostor za raspravu o razgovorima sa Moskvom polako širi. Ne kao zvanična promena kursa, ne kao dogovor iza zatvorenih vrata, već kao signal da u delu evropske politike raste uverenje da se rat ne može završiti samo pritiskom, sankcijama i čekanjem.