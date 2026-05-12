U prestonici Austrije večeras počinje Pesma Evrovizije, prestižni muzički spektakl.

Direktor produkcije Evrovizije, Danijel Hek, ekskluzivno je otkrio detalje o troškovima organizacije ovogodišnjeg takmičenja, koje se održava u Beču. Naime, Javni servis Austrije, ORF, izdvojio je budžet od 16 miliona evra za organizaciju, što obuhvata kompleksnu logistiku za smeštaj i koordinaciju oko 35 delegacija, medija centar i rad više stotina zaposlenih, koji su se postepeno uključivali od jula do septembra, dostižući brojku od 700 ljudi. Proces organizacije je započet pre 12 meseci, a suočili su se sa brojnim izazovima u pripremi velikog muzičkog spektakla.

Osim logističkih i finansijskih aspekata, Evrovizija se tradicionalno suočava i sa političkim tenzijama, što je ove godine dovelo do povlačenja pet zemalja iz takmičenja, iako je organizacija izrazila želju da sve zemlje učestvuju.

Ipak, ono što nas zanima jeste, ako naša glupa Lavnina odnese pobedu na prestižnom događaju, koliko će Evrovizija koštati našu zemlju, budući da bi se tada takmičenje odigralo u našoj predtonici, kao što je to bio slučaj davne 2008. godine kada je naša Marija Šerifović odnela pobedu pesmom "Molitva"?



Prisetimo se Evrovizija, koja se održala u Roterdamu u Holandiji 2021. godine, bila je jedna od najjeftinijih u novijoj istoriji.

Za događaj je potrošeno 19 miliona evra, što je manji iznos od 26 miliona evra, koliko je Holandski javni servis prognozirao, pisali su mediji. Troškovi organizacije su bili smanjeni zbog pandemije Covida-19. U to vreme su mnoge manifestacije otkazane, pa je zato na kraju takmičenje ispalo jefitnije.

Organizacioni emiteri NOS, AVROTROS i NPO, kao i Grad Roterdam, podelili su troškove organizacije događaja. Roterdam je uložio 17 miliona evra u takmičenje 2020. godine koje je na kraju otkazano. Kasnije je dodao još jednu investiciju od 7 miliona evra za Evroviziju 2021. NOS, AVROTROS i NPO su platili ostatak računa. Osiguravajuća društva su pokrila većinu gubitaka nastalih zbog otkazivanja događaja 2020.



U godini pre korone, budžet za takmičenje u Tel Avivu 2019. godine iznosio je 28 miliona evra. Izraelski javni emiter KAN odlučio je da uzme državni zajam od 16,5 miliona evra kako bi osigurao svoj finansijski budžet za Evroviziju te godine. KAN je tada odlučio da svoj zajam otplati u narednih 15 godina, kako bi izbegao bilo kakvo ekonomsko opterećenje, iz svog tekućeg godišnjeg budžeta, piše eurovisionworld.com.

Kada je KAN osnovan, zakonom je odlučeno da vlada ne može da pravi velike izmene u svom godišnjem budžetu. Cilj je bio da izbegne bilo kakvu finansijsku povezanost i zavisnost između emitera i političara unutar vlade. Zbog zakonskih ograničenja KAN-u je ponuđen zajam za finansiranje Evrovizije, umesto da KAN daje novac. Godišnji budžet KAN-a za 2018. bio je 177,8 miliona evra.

Koliko je koštala Srbiju organizacija Evrovizije 2008?

Zahvaljujući pobedi Marije Šerifović sa pesmom "Molitva" u Helsinkiju 2007, Srbija je naredne godine bila organizator muzičko-zabavnog spektakla 20, 22. i 24. maja u prestonici.

Godine 2008. uvećani su troškovi organizacije u odnosu na prethodnu zbog uvođenja dva polufinala. Bilo je više dana probe, iznajmljivanja prostora i delegacije su duže boravile u Beogradu.

Izvršna producentkinja Pesme Evrovizije 2008. Sandra Šuša izjavila je ranije za domaće medije da RTS planira da manifestaciju finansira uz pomoć kredita.

Podsećamo, 2007. i 2008. je bila velika svetska ekonomska kriza. Tada je bila visoka inflacija zbog povećanja cena nafte.

U periodu pre 2008. finansiranje takmičenja je olakšano uvođenjem korišćenja sponzorstva za TV kuće, glasanja gledalaca putem mobilnim telefona. Deo troškove pokriva i prodaja ulaznica.

Organizacija takmičenja koštala je Srbiju 21 milion evra, pisao je Southeast European Times. Kako navode, nacionalna radio-televizija potrošila je 8,5 miliona evra, a država je RTS-u dala više od 10 miliona za kupovinu tehničke opreme visoke definicije. Grad Beograd investirao je dva miliona evra.

Tada je Beograd posetilo između 11.000 i 15.000 turista, a zaradio je deset miliona evra.

Postoji procena da su turisti u našoj zemlji ukupno doneli petnaestak miliona evra, rekla je izvršni medijski producent Evrovizije 2008. Sandra Šuša za SET.

Kako se takmičenje finansira sada?

Svaka država treba da ima plan u slučaju da pobedi na Pesmi Evrovizije.

-Zemlje koje se takmiče treba da računaju na mogućnost pobede. Takmičenje se finansira od kotizacije svih učesnika. Prema broju potencijalnih gledalaca, odnosno broju stanovnika u svakoj zemlji, svaki emiter plaća određenu cifru - objasnio je za BIZLife novinar portala RTS Ivan Simonović.

Javni servis je tehnološki napredovao 2008. kada je bila Pesma Evrovizije u Srbiji.

-Ne sumnjam da bi dodatni tehnološki napredak donela nova pobeda na takmičenju - zaključio je Simonović, pre četiri godine.

S obzirom na aktuelna poskupljenja, u slučaju da cene nastave da rastu, troškovi organizacije bi naredne godine verovatno bili viši nego prethodnih.

Ipak kako se bliži Eurosong ostaje da se vidi ko će se u finalnoj večeri radovati i kojoj zemlji predstoji ovako složena i zahtevna organizacija dogodine, ali i izdvajanje popriličnog budžeta za to.