U mirnim vodama Jonskog mora, daleko od linija fronta i ratnih zona, pojavio se prizor koji više pripada Crnom moru nego obali Grčke.

Lokalni ribari kod ostrva Lefkada naišli su na crno, niskoprofilno plovilo koje nije ličilo ni na jedan poznati civilni brod. Kada su mu prišli, postalo je jasno da je reč o bespilotnom pomorskom sistemu, konstrukciji koja po svemu podseća na vojni dron.

Otkrivanje se dogodilo slučajno, u četvrtak popodne, u morskom području južne Lefkade. Plovilo je pronađeno u blizini strmog rta Dukatos, delimično zaklonjeno pre ulaska u pećinu, što otvara pitanje da li ga je tamo sakrila posada, struje ili je jednostavno završilo na tom mestu nakon gubitka kontrole. Ono što je dodatno uznemirilo ribare bila je činjenica da je motor bio uključen i operativan, što znači da uređaj nije dugo bio napušten.

Mihalis Katrinis, šef grčkog Nacionalnog odbrambenog komiteta PASOK - Pokreta za promene, pozivajući se na izjave grčkog ministra nacionalne odbrane Nikosa Dendijasa u vezi sa ukrajinskim dronom koji je primećen na Lefkadi, zapitao se: „Kada će grčki narod saznati?“

„Gospodin Dendias nam je rekao da ‘zna’, ali grčki narod ne sme ništa da sazna o poreklu drona, ciljevima kojima je služio, kao ni o tome kako se našao da se nesmetano kreće kod Lefkade“, naveo je.

"Scena je mračna... zemlja bez kontrole, u punom smislu te reči. Zemlja iznad koje — nekažnjeno — kruže dronovi stranih država sa eksplozivom, zemlja koja rizikuje da se pretvori u poprište ratnih operacija i da postane deo problema“ rekao je je Mihalis Katrinis.

"Da li je to ono što podrazumevaju pod stabilnošću u Novoj demokratiji? Uskoro će dobiti odgovor od grčkog naroda “, zaključio je.

Sukob stigao do Balkana?

Prethodni dana mediji bruje da je "NATO-ukrajinski rat na moru stigao do Grčke".

Izveštavajući o incidetnu sa dronom, poral Oružje online ističe da u grčko-zapadnim medijima je puštena priča da je dron mogao biti deo operacije u Crnom moru, moguće usmerene ka ciljevima poput Novorosijska ili Krimskog mosta. U tom slučaju, gubitak veze sa operaterom doveo bi do toga da plovilo nastavi kretanje bez kontrole, dok ga morske struje nisu izbacile na grčku obalu?!

Međutim, Jonsko more je toliko udaljeno od Crnog da ova priča zvuči gotovo neverovatno. Jonsko more nema direktnu operativnu vezu sa Crnim morem, posebno za ovakav tip sistema. Da bi bespilotni čamac iz Crnog mora završio kod Lefkade, morao bi da prođe kroz Bosfor i Dardanele, što je praktično nemoguće neprimećeno, posebno za vojni objekat.

Drugo, postoji i tehnički problem, jer se u izvorima navodi da je verovatno reč o platformi koja je izgubila vezu tokom testiranja ili transporta, pa je završila tamo gde je more odnelo. Ovaj scenario postoji, ali ne može da objasni uključen motor i vrhunsko stanje u kojem je plovilo pronađeno.

U ovom trenutku, nijedan scenario nije 100% isključen, ali jedan se nameće kao najverovatniji. Naime, ruski brodovi su već nekoliko puta napadani u Mediteranu, uključujući slučajeve kod Malte, a ovaj kamikaza čamac čini da je ili zalutao ili izgubio konekciju dok je čekao u zasedi prikriven. U tom kontekstu, prisustvo ovakvog sistema u Jonskom moru ima mnogo više smisla.

Jasno je da lokalne vlasti ne žele da otvaraju pitanje šireg sukoba u Mediteranu, pa se narativ svodi na “zalutali dron iz rata negde daleko”. To nije neobično, posebno za države koje su deo NATO strukture, duboko opterećene dugovanjima i balansiraju između savezništva i sopstvene bezbednosti, konkretno od pretnji jedne od članica iste alijanse, navodi se u članku.

