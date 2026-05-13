Uvođenju novih kompleta prve pomoći u vozilima u Grčkoj trebalo je da stupi na snagu od 1. jula ove godine, međutim, ipak će biti odloženo, i to do 1. januara 2027. godine.



Naime, obavezna primena novih pravila prvobitno je trebalo da počne 18. juna, pa 1. jula ove godine, što je bila važna vest za sve one koji će na letovanje u Grčkoj krenuti automobilom. Međutim, rok je sada produžen do 1. januara 2027, što vozačima daje više vremena da adekvatno opreme svoja vozila, a istovremeno omogućava tržištu da obezbedi dovoljno potrebnog materijala.Novine posle 50 godina

Grčka je odlučila da nakon gotovo 50 godina (od 1978. godine) značajno osavremeni svoju auto-apoteku. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture uvelo je sveobuhvatniju listu, prepoznajući potrebu za boljom spremnošću.

Stara grčka apoteka bila je slična onoj koja je ranije bila obavezna u Srbiji, sa osnovnim elementima poput vate, gaze i flastera.

Međutim, od 1. januara 2027, vozači u Grčkoj moraju imati daleko opširniji set medicinskih potrepština.

Šta se sve nalazi u novoj prvoj pomoći

Ključne novine u grčkoj auto-apoteci uključuju: termopokrivač, set samolepljivih flastera, sterilne zavoje, specijalizovana obloga za opekotine/sterilna gaza, komprese za rane, elastični zavoji u dve širine, specijalne makaze za prvu pomoć sa tupim vrho, više pari medicinskih rukavica, vlažne maramice za čišćenje netaknute kože, medicinske maske za lice, detaljno uputstvo za prvu pomoć sa piktogramima, što olakšava brzu i ispravnu reakciju.

Deset puta skuplji

Prema istraživanju portala Carandmotor.gr, najjeftiniji novi komplet sa 16 stavki košta 31 evro, dok za sadašnji obavezni komplet treba izdvojiti 3 evra.

Takođe, prema odluci, deo sadržaja kompleta ima rok trajanja od 5 godina, dok se neki artikli moraju menjati na 2 godine, što znači redovno obnavljanje opreme već nakon kraćeg perioda, što opet košta.

Svi materijali moraju biti unutar roka trajanja i ispravni. Sterilni delovi se obično menjaju na svakih 5 godina, jer im sterilnost s vremenom opada.