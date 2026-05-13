Alonisos, skriveni dragulj Grčke, proglašen je najopuštenijom destinacijom za odmor 2026. godine

Prelepo ostrvo, sa divnom atmosferom i tirkiznim morem, istaknuto je kao jedno od najmirnijih mesta za odmor u Evropi. U vremenu koje je često haotično i ubrzano, sve više putnika traži destinacije gde je tempo života sporiji, a mir i priroda u prvom planu.

Alonisos je poznat po svojoj mirnoj atmosferi, izuzetno čistom moru i jednom od najvećih zaštićenih morskih područja u Evropi. Kao najudaljenije ostrvo severnih Sporada, nudi autentično iskustvo daleko od masovnog turizma i gužvi koje su tipične za popularnije destinacije poput Mikonosa.

Putnički stručnjaci iz Solmar Villas analizirali su više od 160 svetskih destinacija i proglasili Alonisos najopuštenijim mestom za letnji odmor 2026. godine, ističući prirodne lepote, nedostatak gužvi, sporiji ritam života i prijatnu klimu.

Travel blogerka Melisa, koja je nedavno posetila ostrvo, opisala ga je kao jedno od najposebnijih mesta koje je videla:

„Alonisos je jedno od onih mesta koje jednostavno osetiš. Na kraju mi je bio omiljeni od tri ostrva koja sam posetila. Miran je, pomalo divlji i još uvek nedovoljno otkriven. Mnogo je manje turistički od popularnih destinacija poput Mikonosa. Nema gužvi sa kruzera ni preskupih koktela.“

Na Alonisosu je najlepše jednostavno uživati — opuštati se na plaži i upijati mir i prirodu. Ipak, ostrvo nudi i brojne aktivnosti za one koji žele istraživanje i avanturu:

Nacionalni morski park je zaštićeno područje od 2.200 km² koje je dom bogatom morskom životu, uključujući i ugroženu sredozemnu medvedicu. Možete ići i na izlete brodom – popularne su posete nenaseljenim ostrvcima poput Kira Panagije, gde se nalazi manastir iz 12. veka.

Ronjenje i snorkeling su takođe omiljene aktivnosti turista. Kod Peristere se nalazi poznati podvodni arheološki lokalitet, često nazivan „Partenon među brodolomima“, sa hiljadama drevnih amfora na dubini od oko 30 metara. Vidljivost mora dostiže i do 50 metara.

Stari grad Hóra je slikovito naselje na uzvišenju sa panoramskim pogledom od 360 stepeni, obnovljeno nakon zemljotresa 1965. godine, sa kamenim ulicama i kućama prepunim cveća. Na ostrvu su prelepe plaže Agios Dimitrios, Kokkinokastro i Chrisi Milia spadaju među najlepše plaže ostrva, svaka sa svojim prirodnim karakteristikama, od crvenih stena do mirnih, plitkih voda pogodnih za porodice.

Ostrvo ima i više od 40 kilometara označenih planinarskih staza kroz borove šume i maslinjake. Alonisos je i pionir održivog turizma, među prvima u Grčkoj koji je zabranio upotrebu plastičnih kesa, piše Euronews.