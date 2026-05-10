"Nešto posle osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem ubijen je policijski službenik koji je bio van službe. Počinitelj se istim vatrenim oružjem ranio i nakon toga je helikopterom prevezen u KB Dubrava. Policijski službenici su na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja", izjavio je portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar, prenosi Hina.

Kako navodi Index.hr, ubijen je šef Službe kriminalističke policije u PU krapinsko-zagorskoj Robert Grilec.

Stepen povreda ranjenog napadača još uvek nije poznat. Hina dodaje da je ubijeni policajac stanovnik Krapine, kao i počinitelj, a živeli su u susedstvu.

Ubijeni šef krim policije Robert Grilec 2018. godine dobio je odlikovanje tadašnje predsednice Kolinde Grabar Kitarović za časnu i uzornu službu, podseća Index.