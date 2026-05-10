U jednom krapinskom kafiću jutros je došlo do pucnjave.

Iz PU krapinsko-zagorske potvrđeno je da je muškarac (52) vatrenim oružjem usmrtio policijskog službenika (52), koji u trenutku događaja nije bio na dužnosti. Nakon toga je vatrenim oružjem pucao u sebe, pa je helikopterom prebačen u KB Dubrava.

Za sada nije poznato u kakvom je stanju počinilac.

Zagorje International razgovarao je sa svedokom, konobarom u kafiću Dorijanom Švaljekom, koji je sve video.

"Čovek je ušao unutra sa pištoljem, okrenuo se prema njemu i tri puta pucao u njega, zatim izašao napolje i upucao sebe. Nije bilo nikakve svađe, baš ništa... Samo je ušao u kafić i pucao", rekao je Švaljek, koji se u tom trenutku brzo sakrio u skladište.

U kafiću je u tom trenutku bilo petnaestak ljudi, kaže on. Svi su se u trenutku razbežali.

"Strašno je bilo. Ja sam se skrivao u skladištu oko 10 minuta, dok nije došla policija", dodao je konobar.

Njegova koleginica Viktorija Žižak baš je u tom trenutku uzimala narudžbinu od ubijenog.

"Ubio ga je pred mojim očima. Tri puta je pucao u njega bez ijedne reči. Samo je uperio pištolj i pucao. Nakon toga je skrenuo pogled ka meni, a ja sam pobegla u skladište", kaže ona.

