Izrael je uspostavio tajnu vojnu ispostavu u iračkoj pustinji kako bi podržao svoju vazdušnu kampanju protiv Irana i izveo vazdušne udare na iračke trupe koje su je početkom rata gotovo otkrile, naveli su upućeni izvori, uključujući američke zvaničnike, piše The Wall Street Journal.

Prema njihovim rečima, Izrael je izgradio postrojenje, u kojem su bile smeštene specijalne jedinice i koje je služilo kao logistički centar izraelskog ratnog vazduhoplovstva, neposredno pre početka rata i to uz znanje Sjedinjenih Američkih Država.

Na toj lokaciji bile su raspoređene ekipe za potragu i spasavanje u slučaju da izraelski piloti budu oboreni. Do toga ipak nije došlo. Kada je američki borbeni avion F-15 oboren kod Isfahana u Iranu, Izraelci su ponudili pomoć, ali su američke snage same izvele spasavanje dvojice pripadnika posade, rekao je jedan od izvora. Izrael je ipak izveo vazdušne udare kako bi zaštitio operaciju.

Izraelska baza je početkom marta zamalo bila otkrivena. Irački državni mediji preneli su da je lokalni pastir prijavio neuobičajene vojne aktivnosti u tom području, uključujući letove helikoptera, nakon čega je iračka vojska poslala trupe da istraže situaciju. Izrael ih je zadržao vazdušnim udarima, rekao je jedan od upućenih izvora.

Izraelska vojska odbila je da komentariše navode. Iračka vlada je u to vreme osudila napad u kojem je poginuo jedan irački vojnik.

"Ova bezobzirna operacija izvedena je bez koordinacije ili odobrenja", rekao je general-potpukovnik Kais al-Muhamadavi, zamenik komandanta Zajedničke operativne komande, centralnog bezbednosnog tela, u izjavi za iračke državne medije povodom napada početkom marta.

U žalbi podnetoj kasnije tokom marta Ujedinjenim nacijama, Irak je naveo da su u napadu učestvovale strane snage i vazdušni udari, pripisujući operaciju SAD. Međutim, prema rečima izvora upoznatog sa slučajem, SAD nisu učestvovale u napadu.

Sukob je naširoko prenet u iračkim i arapskim medijima i izazvao je brojne spekulacije o identitetu učesnika borbi.

Nakon prve dojave pastira, irački vojnici krenuli su u vozilima „hamvi“ i u zoru se uputili ka lokaciji. Grupa je tada bila izložena snažnoj vatri, pri čemu je jedan vojnik poginuo, a dvojica su ranjena, rekao je Muhamadavi.

Iračke vlasti potom su poslale još dve jedinice iz državne Antiterorističke službe, koja je igrala važnu ulogu u borbi Iraka protiv Islamske države, kako bi učestvovale u pretrazi područja. Tom prilikom pronađeni su dokazi da su vojne snage bile prisutne na toj lokaciji.

"Izgleda da je određena sila bila prisutna na terenu pre napada, uz podršku iz vazduha, i da je delovala izvan mogućnosti naših jedinica", rekao je Muhamadavi državnim medijima.

Portparol iračke vlade odbio je da dodatno komentariše incident ili da potvrdi da li je Bagdad znao za izraelsku bazu.

Sjedinjene Američke Države su više puta izvodile udare u Iraku kako bi zaštitile sopstvene baze i drugu imovinu.

Detalji o bazi — i rizicima koje je Izrael preuzeo kako bi je uspostavio i zaštitio — dodatno osvetljavaju način na koji je zemlja uspela da vodi vazdušnu kampanju protiv protivnika udaljenog oko 1.600 kilometara.

Baza u Iraku omogućila je Izraelu da se približi bojištu. Prema navodima izvora, Izrael je tamo rasporedio ekipe za potragu i spasavanje kako bi mogle brže da reaguju u hitnim misijama izvlačenja. Na bazi su bile prisutne i specijalne jedinice izraelskog ratnog vazduhoplovstva, obučene za izvođenje komandnih operacija na neprijateljskoj teritoriji.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo tokom petonedeljne kampanje izvelo je hiljade udara na ciljeve u Iranu.

Bezbednosni stručnjaci navode da američke snage često uspostavljaju privremene operativne lokacije uoči vojnih operacija. Privremena isturena baza bila je postavljena i unutar Irana, a korišćena je tokom misije spasavanja američkih pilota čiji je avion pao početkom aprila.

Amerikanci su tokom te operacije uništili avione i helikoptere koji su ostali zaglavljeni na toj lokaciji.

"Normalno je da se pre operacija izvrši izviđanje i uspostave ovakve lokacije", rekao je Majkl Najts, direktor istraživanja u kompaniji „Horizon Engage“, koja se bavi strateškim savetovanjem.

Zapadni pustinjski region Iraka je ogroman i retko naseljen, što ga čini idealnim mestom za privremene ispostave, rekao je Najts. Američke specijalne snage koristile su ovo područje tokom operacija protiv Sadama Huseina 1991. i 2003. godine.

Prema njegovim rečima, ljudi koji žive u iračkoj pustinji tokom godina su svedočili raznim neobičnim aktivnostima — od militantnih grupa poput Islamske države do specijalnih operativnih timova — i naučili su da se drže podalje od takvih područja.

Najts je rekao da su mu lokalni stanovnici ispričali da su tokom aktuelnog rata primetili neuobičajenu aktivnost helikoptera u tom regionu.

Izraelski zvaničnici su tokom rata nagoveštavali postojanje tajnih operacija. Početkom marta, komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva Tomer Bar uputio je pismo pripadnicima svojih jedinica.

"Ovih dana borci specijalnih jedinica ratnog vazduhoplovstva izvršavaju posebne zadatke koji mogu podstaći maštu", napisao je Bar, koji je početkom maja završio mandat na mestu komandanta vazduhoplovstva.