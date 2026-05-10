Zorica Brunclik se posle pauze zbog bolesti vratila na snimanje Pinkovih zvezda, a sinoć je emitovana prva emisija u kojoj se pevačica direktno obratila voditeljki Bojani Lazić.

Pored burnih scena tokom komentarisanja kandidata pažnju gledalaca privukao je i neočekivan trenutak nakon nastupa Jovana Gavrilovića, kada je Zorica Brunclik nakratko prekinula program kako bi voditeljki Bojana Lazić uručila buket cveća.

- Bojana, je l' mogu samo da ti dam jedan poklon dok ne završite? - pitala je Zorica.

- Kome, meni? - pitala je zbunjeno Bojana.

- Da, da, ovo je od kuma našeg, da se nešto desi i voditeljima - rekla je Zorica.

"Osećam se kao mlada"

Voditeljka nije krila iznenađenje i oduševljenje gestom.

- Jao hvala, sad se u ovou haljini i ovim cvećem stvarno osećam kao buduća mlada - rekla je Bojana.

