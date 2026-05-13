Najmanje osam ljudi poginulo je u izraelskim vazdušnim napadima na auto-putu južno od Bejruta, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

Prema navodima bezbednosnih izvora, izvedena su tri odvojena vazdušna udara na vozila na priobalnom auto-putu oko 20 kilometara južno od Bejruta, što predstavlja napade izvan glavnog područja sukoba na jugu Libana, preneo je Rojters.

Libansko Ministarstvo zdravlja je navelo da se među poginulima nalazi i dvoje dece.

Izraelska vojska nije komentarisala napade, ali je saopštila da izvodi operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na jugu Libana i pozvala stanovnike šest gradova i sela da se evakuišu iz područja u kojima planira vojne akcije.

Sukobi između Izraela i Hezbolaha su nastavljeni uprkos prekidu vatre koji je objavljen prošlog meseca, dok su neprijateljstva uglavnom koncentrisana u južnom Libanu, gde izraelske snage drže samoproglašenu bezbednosnu zonu.

