Neimenovani dobro upućeni američki izvori kažu da dugo ovaj zanemareni trgovinski koridor pomaže Iranu da obnovi svoje vojne kapacitete nakon američko-izraelske vojne kampanje koja je završena prošlog meseca, prenosi New York Times.

Ako se pošiljke iz Rusije nastave istim tempom, Iran bi mogao brzo da obnovi svoj arsenal dronova, upozoravaju američki zvaničnici navodeći da je od početka rata Iran izgubio oko 60 procenata svog arsenala.

Kaspijsko more povezuje Rusiju i Iran, dve zemlje koje nemaju zajedničku granicu, ali obe imaju duge obale na Kaspijskom moru što omogućava da otvoreno trguju, bez straha od zabrane od strane SAD ili drugih zemalja.

Prema izveštaju, roba koja tranzitira preko Kaspijskog mora uključuje žitarice, stočnu hranu, suncokretovo ulje i druge osnovne proizvode.

"Ako razmišljate o idealnom mestu za izbegavanje sankcija i vojne transfere, to je Kaspijsko more", izjavio je porofesr na pariskom fakultetu političkih nauka Nikol Grajevski.

Pustili Amerikance da čekaju i čekaju...

Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na predlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuju da će to biti uskoro.

Tramp je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana usled najnovijih posredovanih razgovora dve strane, prenosi Skaj Njuz.

Rubio je u petak rekao da bi Vašington "trebalo da ima neke informacije danas".

BONUS VIDEO