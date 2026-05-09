Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na predlog o mirovnom sporazumu uprkos tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa i državnog sekretara Marka Rubija da očekuju da će to biti uskoro.

Tramp je izjavio da uskoro očekuje odgovor Teherana usled najnovijih posredovanih razgovora dve strane, prenosi Skaj Njuz.

Rubio je u petak rekao da bi Vašington "trebalo da ima neke informacije danas".

"Očekujemo njihov odgovor", rekao je on.

Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici i izvori upoznati sa pregovorima, objavio je Aksios.

Prema tim navodima, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 sati, a iako dogovor još nije postignut, izvori ocenjuju da su dve strane najbliže sporazumu od početka sukoba.

Predloženi memorandum, koji sadrži 14 tačaka, uključivao bi obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava.

