Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na uglu Ruzveltove ulice i Svetog Nikole, kada je oboren biciklista koji je, prema prvim informacijama, radio dostavu hrane.

Kako se saznaje, u nesreći je teško povređen muškarac star 36 godina.

Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je povređenog transportovala u Urgentni centar.

Očevici su izjavili da je scena na licu mesta bila jeziva, a da je povređeni muškarac bio sav krvav kada je prebačen u sanitet.

Prema prvim informacijama, muškarac je zadobio teške telesne povrede, a okolnosti pod kojima je došlo do obaranja zasad nisu poznate.

Alo/Telegraf

