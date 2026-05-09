U centru Lazarevca danas je došlo do ozbiljnog incidenta kada je blokader identifikovan kao M.T. navodno nasrnuo satarom na građane koji su pružali podršku Srpskoj naprednoj stranci i predstavljali politički program u okviru kampanje „Srbija pobeđuje“.



Policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela muškarca, čime je sprečen dalji razvoj incidenta.





Ovim povodom oglasio se opštinski odbor Srpske napredne stranke u Lazarevcu i oštro osudio napad na aktiviste.

"Opštinski odbor Srpske napredne stranke Lazarevac najoštrije osuđuje brutalan i izuzetno opasan napad na naše aktiviste koji se danas dogodio u pešačkoj zoni u Karađorđevoj ulici u Lazarevcu. Tokom mirne i legalne aktivnosti kačenja banera, blokader-nasilnik je, naoružan satarom, pokušao da iseče baner, a potom je tim opasnim hladnim oružjem nasrnuo na naše aktiviste, ugrožavajući njihovu bezbednost i živote. Posebno zabrinjava činjenica da je u centru grada, pred građanima, upotrebljena satara - oružje koje samo po sebi svedoči o stepenu agresije, mržnje i spremnosti na nasilje. Ovakvi postupci jasno pokazuju pravo lice blokadera, koji umesto dijaloga sve češće pribegavaju agresiji, pretnjama i nasilju. Ovaj brutalan čin predstavlja direktan napad ne samo na naše aktiviste, već i na osnovne ljudske vrednosti, pravo na političko delovanje i slobodu mišljenja. Zahvalni smo pripadnicima SUP-a Lazarevac na brzoj i profesionalnoj reakciji i očekujemo da nadležni organi ovaj slučaj najoštrije sankcionišu, kako bi se poslala jasna poruka da nasilje i upotreba oružja nikada neće biti dozvoljeni u političkom životu Srbije", navodi se u saopštenju.

