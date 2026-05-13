Penzija može biti isplaćivana i direktno na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, ističe se u novom obaveštenju.

Naime, Fond PIO omogućio je penzionerima koji su smešteni u domovima za stara lica - državnim ili privatnim - da se penzija uplaćuje direktno na račun ustanove, bez troškova isplate, navodi se u novom saopštenju Fonda PIO.

Za ostvarivanje ovog načina isplate, kako se navodi u obaveštenje, potrebno je:

- podneti zahtev filijali Fonda PIO

- dostaviti rešenje ili ugovor o smeštaju sa podacima o računu ustanove

- ukoliko se penzija isplaćuje preko banke i potvrdu banke o saglasnosti sa promenom načina isplate.

Napominje se da dokumentaciju, uz pisanu saglasnost korisnika, može dostaviti i sama ustanova u kojoj je korisnik smešten.

Fond PIO nastavlja da unapređuje usluge i olakšava korisnicima ostvarivanje njihovih prava, zaključuje se u obeveštenju.

