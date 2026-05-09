Za ovaj viralni trik nije vam potrebna nikakva posebna oprema, aplikacija niti odlazak kod lekara. Sve što treba da uradite jeste da pokušate da progutate pljuvačku tri puta zaredom.

Šta znači ako teško gutate?

Prema objašnjenju koje kruži internetom, ako gutanje ide lako i prirodno, organizam je najverovatnije u relativno mirnom stanju.

Međutim, ako osećate:

suva usta

knedlu u grlu

zatezanje

otežano gutanje

to može biti znak da je telo pod pojačanim stresom i tenzijom.

U viralnim objavama posebno se naglašava da nema razloga za paniku.

Ne znači da sa vama nešto nije u redu, ali može značiti da ste pod stresom - navodi se u jednom od najdeljenijih videa.

Zašto stres utiče na gutanje?

Kada smo dugo pod pritiskom, aktivira se simpatički nervni sistem, poznat po reakciji "bori se ili beži".

Telo tada prelazi u stanje pripravnosti i fokusira se na preživljavanje, dok se "mirne funkcije", poput varenja i normalnog gutanja, stavljaju u drugi plan.

Zbog toga mnogi tokom stresa osećaju:

stezanje u grlu

suva usta

napetost tela

neprijatan osećaj knedle

otežano gutanje

Organizam tada reaguje kao da je u opasnosti, čak i kada osoba samo sedi kod kuće ili razmišlja o problemima.

Kako da smirite nervni sistem

Stručnjaci savetuju da ovaj test shvatite kao signal da usporite tempo i obratite pažnju na svoje telo.

Preporuka je da:

duboko udahnete kroz nos

usporite disanje

opustite vilicu i ramena

pokušate mirno da progutate pljuvačku nekoliko puta

Nervni sistem se, kako objašnjavaju stručnjaci, ne smiruje preko noći niti jednim velikim potezom, već svakodnevnim malim signalima sigurnosti koje šaljemo telu.

Da li stres zaista može da utiče na zdravlje?

Pitanje uticaja stresa na ozbiljne bolesti već dugo deli naučnike.

Iako direktna povezanost između stresa i raka nije definitivno dokazana, brojni stručnjaci smatraju da dugotrajna izloženost stresu može doprineti slabljenju organizma i uticati na tok bolesti.

Profesorka Melani Flint sa Univerziteta u Brajtonu istakla je da stres može imati ulogu u razvoju i širenju bolesti, ali da nije nužno jedini uzrok.