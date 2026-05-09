"Oni su lažniji od čokoladnog evra i veći p***** od flaminga u fluorescentnoj baletskoj suknji!", napisao je Mask na francuskom na mreži X, odgovarajući na objavu koja se odnosila na novu fazu istrage u Francuskoj.

U drugoj objavi im je poručio da "odu pre nego što ih uvredi i po drugi put", preneo je BFM.

Istraga, pokrenuta u januaru 2025. godine, sada se vodi pred istražnim sudijom u Francuskoj, koji istražuje moguću saučesničku distribuciju pedofilskih materijala preko platforme X, saopštio je ranije dana pariski tužilac, nekoliko dana nakon što Mask nije odgovorio na poziv francuskog pravosuđa za dobrovoljno saslušanje.

Mask i bivša generalna direktorka platforme X Linda Jakarino ciljani su kao faktički i zakonski upravljači platforme u vreme kada su se navodni incidenti dogodili.

"Oni su mentalno zaostali", rekao je Mask ranije o francuskim sudijama, nakon pretresa u pariskim kancelarijama mreže X sredinom februara.

Istragu vodi francuska nacionalna sajber jedinica žandarmerije, a fokus je na mogućnosti da je platforma X kršila francusko zakonodavsto.

Među potencijalnim prekršajima su saučesništvo u distribuciji pedofilskih sadržaja i korišćenje modela veštačke inteligencije mreže X, četbota Groka za kreiranje "dipfejk" materijala, odnosno ultra-realističnih seksualnih montaža bez pristanka žrtava.