Mogući kandidat za predsednika Francuske i aktuelni poslanik Evropskog parlamenta Rafael Gluksman dobio je tajni memorandum u kojem mu je savetovano da izbegava siromašne glasače u predsedničkoj trci, preneo je danas Politiko, nakon uvida u taj dokument.

Memorandum, označen kao "poverljiv", ima za cilj da identifikuje potencijalne baze glasača za Gluksmana pre njegove verovatne kandidature da zameni predsednika Emanuela Makrona.

Kako navodi Politiko, očekuje se da će se 46-godišnji evroposlanik uskoro pridružiti brojnim kandidatima na predsedničkim izborima sledeće godine, a ankete trenutno pokazuju da je na dohvat ruke da uđe u drugi krug protiv kandidata krajnje desnice Marin Le Pen i Žordana Bardele.

U njemu se navodi da će birači koji će najverovatnije podržati Gluksmana, umerenijeg socijaldemokratu koji se protivi svojim levičarskim kolegama po pitanju penzione reforme, ali čvrsto proevropski orijentisanog - biti imućni ljudi, ne iz radničke klase, stariji od 50 godina ili penzionisani koji se identifikuju sa Socijalističkom partijom ili naginju levo od centra.

U dokumentu se savetuje da se "za sada" izbegavaju birači starosti od 18 do 25 godina, samohrani roditelji i oni sa nižim prihodima, za koje se smatra da ih je teže mobilisati.

Takođe se preporučuje da se ne pokušava previše da se pridobiju birači iz siromašnijih, multikulturalnih predgrađa koja okružuju velike francuske gradove sa jakom imigrantskom populacijom, a koji će verovatno podržati lidera krajnje levice Žan-Lika Melanšona.

Politiko ocenjuje, međutim da ti interni nalazi rizikuju da pojačaju sliku Gluksmana kao nekog ko je član visokog društva i je van kontakta sa srednjom klasom.

Gluksmanov tim je umanjio značaj memoranduma i naglasio da je to samo "radni dokument".

Strateg kampanje Matje Lefevr-Marton, koji je sastavio memorandum, rekao je da je sam Gluksman odbacio zaključke o tome koje glasače treba izbegavati, naglašavajući važnost "razgovora sa svima", uključujući i "one koji ne glasaju za levicu".

Ankete pokazuju da su Gluksman i Melanšon trenutno najjači levičarski kandidati na terenu, iako se mnogo toga može promeniti od sada do izbora sledećeg proleća.

Očekuje se i da će njih dvojica slediti dijametralno suprotne kampanjske strategije.

Politiko navodi da će Gluksman pokušati da pridobije umerenu levicu i odvuče centrističke glasače razočarane Makronovim mandatom, dok Melanšon veruje da će njegova radikalna poruka privući glasače sa niskom sklonošću glasanju, posebno mlade ljude i one u gradskim radničkim naseljima.