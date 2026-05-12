Francuski ministar odbrane Sebastijen Lekorni rekao je juče da će "svi kontaktni slučajevi, bez izuzetka", biti smešteni u pojačani karantin u bolničkim uslovima.

Prema navodima medija, deo izolacije je počeo već u ponedeljak uveče, dok će ostali kontakti biti prebačeni u izolaciju tokom današnjeg dana.

Kontaktni slučajevi se prate u više regiona Francuske, a cilj je njihovo zbrinjavanje u najbližim centrima za zarazne bolesti.

Jedan slučaj već je potvrđen u Bretanji, gde se osoba prvo samoizolovala u departmanu Finister pre nego što je prebačena u Univerzitetsku bolnicu u Renu.

Prema protokolu Svetske zdravstvene organizacije, karantin traje 42 dana.

Ova mera se odnosi na ukupno 22 identifikovana kontaktna slučaja u Francuskoj.

Osam osoba bilo je na letu od Svete Jelene do Johanesburga 25. aprila, kojim je putovao i putnik sa holandskog kruzera koji je preminuo nakon infekcije hantavirusom.

Francuska vlada je navela da su svi brzo izolovani i testirani, a rezultati su za sada negativni.

Preostalih 14 kontakata identifikovano je na letu između Johanesburga i Amsterdama.

Njima je najpre naložena samoizolacija, nakon čega je vlada odlučila da svi budu obuhvaćeni pojačanim karantinom.

Francuska vlada je najavila da će se svakodnevno održavati dva međuministarska sastanka posvećena hantavirusu.

Prvi sastanak je zakazan za jutarnje časove i fokusiraće se, između ostalog, na pogođene regione i hospitalizovane kontakte, dok će drugi biti održan tokom popodneva.