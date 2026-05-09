Ovo strano udruženje navelo je i da bi moglo da dođe do povećanja cena avionskih karata zbog nedostatka mlaznog goriva.

Strah od otkazivanja letova i pada kapaciteta

"Plašimo se da će biti otkazani dodatni letovi, posebno niskotarifnih avionskih kompanija i prema destinacijama koje su manje važne za turizam“, rekao je Ralf Bajzel, glavni izvršni direktor ADV-a, za nedeljno izdanje nemačkog lista "Welt".

U najboljem slučaju za 2026. godinu, broj putnika bi ostao nepromenjen.

"U najgorem slučaju, neke aerodrome očekuje pad kapaciteta od 10 odsto. Posmatrano na sve aerodrome, to bi uticalo na 20 miliona putnika", rekao je Bajzel.

To bi značilo da neke destinacije više uopšte ne bi bile opsluživane, dok bi na druge letova bilo manje, a cene više.

Rat u Iranu podiže cenu kerozina

Rat u Iranu remeti isporuke nafte kroz Ormuski moreuz, što povećava cenu mlaznog goriva i podstiče strane avio-kompanije na otkazivanje letova.

"Cene kerozina su dvostruko više nego pre rata, i to već više od dva meseca. Ne očekujemo da će se situacija vratiti u normalu ni u narednim mesecima", rekao je Bajzel.

"Čak i ako je kerozin dostupan, avio-kompanije neće moći profitabilno da obavljaju mnoge letove po ovim cenama."

