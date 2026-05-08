Nadgrobni spomenici sovjetskih vojnika na Centralnom groblju u Beču oštećeni su uoči obeležavanja Dana pobede u Drugom svetskom ratu, saopštila je danas ruska ambasada u Austriji.

Ambasada je u saopštenju na Telegram kanalu dodala da je šokirana izveštajima o još jednom skrnavljenju grobova sovjetskih vojnika.

“Vandali su oštetili nadgrobne spomenike sovjetskih vojnika koji su poginuli boreći se za oslobođenje Austrije od nacizma. Takva krivična dela ne mogu da se smatraju ‘huliganstvom’, ili slučajnim incidentom. Ovo je namerni napad na istorijsko sećanje, pokušaj da se skrnavi herojstvo onih koji su spasli Evropu od smeđe kuge“, dodaje se u saopštenju, prenela je agencija TASS.

Kako je ambasada navela, ono što ovaj akt čini posebno

ciničnim je činjenica da su vandali oštetili spomenike uoči komemorativnih događaja koje su ruske diplomatske misije organizovale u austrijskoj prestonici u znak sećanja na Dan pobede u Drugom svetskom ratu.

Ambasada je dodala da je ruska diplomatska misija blagovremeno obavestila nadležne austrijske vlasti o incidentu.

“Austrijska strana je pružila uveravanja da će nadgrobni spomenici biti vraćeni u ispravno stanje u bliskoj budućnosti i da će okolnosti incidenta biti temeljno istražene“, dodala je ruska ambasada, prenosi Tanjug.

Dan pobede nad fašizmom

Podestimo, počasnom paljbom sa Kalemegdana obeležen je Dan pobede nad fašizmom.

Pripadnici Garde Vojske Srbije izvršili su danas u Beogradu počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja - Dana pobede nad fašizmom.

Počasnoj artiljerijskoj paljbi prisustvovali su državni sekretar Mile Jelić, načelnik Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije brigadni general Predrag Kraljević i komandant Garde Vojske Srbije pukovnik Vladimir Vukajlović, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, pročitana je Naredba predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu koje su pripadnici Garde izvršili počasnu artiljerijsku paljbu ispaljivanjem deset plotuna iz šest artiljerijskih oruđa.

Dan pobede nad fašizmom obeležava se u znak sećanja na 9. maj 1945, kada je bezuslovnom kapitulacijom Nemačke okončan Drugi svetski rat u Evropi.