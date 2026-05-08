Milan Stanković je odrastao u Obrenovcu, a njegove komšije su rekle kako ga pamte kao dobro i lepo vaspitano dete.

I danas imaju lepo mišljenje o njemu, njegovoj sestri i majci, koja je, kako su rekli, radila nekoliko poslova kako bi obezbedila uslove za njihovo što bezbrižnije odrastanje.

- Viđam njegovu majku Milenu, često dolazi po hleb. Bila je baš pre nekoliko dana, rano ujutru je došla, ali od tada je nisam videla. Verovatno je kod sina i ćerke u Beogradu - rekla je komšinica.

- Kako se ne bih sećala. Naš Kića je divan momak. Žao mi je što više ne snima. Stvarno se svi pitamo šta je dovelo do toga da se povuče, mislili smo da je možda bolestan, međutim, vidimo ga s vremena na vreme ovde, ne fali mu ništa. Sve je to super, vera i sve, ali mnogo je mlad da se toliko zatvori i povuče - rekla je komšinica, koja je progovorila i o Milanovom detinjstvu i otkrila da su ga zvali Kića.

- Imao je teško detinjstvo. Sećam se, jednog dana ja na terasi, a on ide iz škole s pocepanim rancem, onako malo dete je bilo van sebe, istraumirano. Pitala sam ga: "Kićo, šta je bilo, što ti je pocepan ranac?", a on je samo sagnuo glavu i brzo otišao kući. Njegova majka je mnogo radila za njih. I na trafici, prala je i peglala veš, zaduživala se, samo da njih izvede na pravi put. Samohrana majka, nije imala sreće s muškarcima, sudbina se poigrala s njom. Milanov otac je završio u zatvoru, pa je umro, a onda ovaj drugi, za koga je mislila da će joj pomoći, još više ju je uništio. Ništa nije hteo da radi, a onda se razboleo i četiri godine proveo u krevetu. Užas - ispričala je ljubazna gospođa.

- A Milanče, dobar je dečko. Tu je, ponekad ga vidim, majka mu je imala težak život, dva puta se udavala, ali nije imala sreće. Ne viđam je često, ode tako do prodavnice ujutru kad je tu, a kad nije, kod njega i sestre je u Beogradu. Slabo ona izlazi iz stana. Dobra su porodica, lepo se slažu, mnogo se čuvaju i podržavaju. Za Milana ne znam šta da kažem, dobar dečko, ali očigledno tužan. Znam da je mnogo loših stvari prošlo kroz njegov život, ali Bog ga je pogledao, pa je postao popularan. Valjda je ostvario svoje snove, ipak je posle kiše došlo sunce. Ne znam šta mu bi da odabere taj put vere - kaže komšija i nastavlja:

- Kad je bio mali, hteo je da bude kauboj. Sećam se kad je krenuo da se takmiči, pa ova ulica je bila najpopularnija u Obrenovcu i šire - priseća se komšija.

Osim toga, jedna komšinica koja živi preko puta porodične kuće Stankovića, imala je nekoliko lepih reči za pevača.

- Znam kad je radio u zdravstvu, na odeljenju za hemioterapiju i ja sam tamo radila. Dobar dečko, divan, majka mu verovatno sad nije tu, sigurno je kod njih u Beogradu. Znamo se na dobar dan, svi ga vole i poštuju. I kad je radio u zdravstvu, svi su ga voleli - rekla je komšinica za Kurir.

