Teška vest potresla je porodicu, prijatelje Sejada M., koji je prema dostupnim informacijama teško povređen u snažnoj eksploziji gasa na radnom mestu u austrijskom gradu Leobenu. Nesreća se dogodila u sredu oko 17:15 sati na prostoru jedne firme u Leobenu, gde su radnici uklanjali građevinski materijal i radne mašine u blizini kontejnera, kada je iz za sada neutvrđenih razloga došlo do snažne eksplozije, navodi Sandzak danas.

Prema pisanju austrijskih medija, u eksploziji je povređeno šest osoba, dok je jedan muškarac zadobio povrede opasne po život. Austrijski portal navodi da se radi o 58-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine, koji je hitno transportovan helikopterom u bolnicu, gdje se lekari bore za njegov život. Porodica i prijatelji potvrdili su da je reč o Sejadu Muratoviću, omiljenom među svojim komšijama i prijateljima.

- Alahovom odredbom naš brat Sejo doževio je tešku nesreću na poslu u Austriji. Trenutno se nalazi u bolnici i, nažalost, u teškom je stanju. Molimo sve ljude da ga se sete u dovama makar na jedan minut - navodi se u emotivnoj poruci koja se širi društvenim mrežama.

Austrijska policija i istražni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili tačan uzrok eksplozije. Na terenu su intervenisale brojne vatrogasne ekipe, hitna pomoć i tri spasilačka helikoptera, dok su istražitelji kriminalističke policije Štajerske tokom večeri započeli uviđaj.

Alo/Sandzakdanas.rs

BONUS VIDEO