U sudaru koji se u utorak, 12. maja, dogodio u mestu Podorugla kod Mrkonjić Grada, poginuo je vozač autobusa, a povređeno je 10 osoba, odnosno devet putnika i vozač kamiona.

Kako je potvrđeno iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, na magistralnom putu Mrkonjić Grad - Jezero, u mestu Podorugla, opština Mrkonjić Grad, oko 17.05, dogodila se ova tragedija.

Učestvovali su kamion "scania“ kojim je upravljao D. J. (37) iz Bihaća, i autobus kojim je upravljao D. E. (53) iz Šipova.

- Vozač autobusa D. E. smrtno je nastradao, a vozač teretnog vozila, D. J. i devet putnika koji su se nalazili u autobusu, zadobili su povrede. Povređenima je pružena lekarska pomoć u Domu zdravlja Mrkonjić Grad - naveli su iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Uviđaj je obavio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, zajedno sa pripadnicima Policijske stanice za bezbednost saobraćaja Mrkonjić Grad.

- Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mere kao i veštačenja, na utvrđivanju svih okolnosti pomenute saobraćajne nezgode, a naložena je i obdukcija tela smrtno nastradalog lica koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske - naveli su iz Tužilaštva.

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO