Stjuardesa holandske avio-kompanije KLM, koja je bila hospitalizovana zbog sumnje na zarazu hantavirusom nakon kontakta sa putnicom preminulom u Južnoj Africi, testirana je na prisustvo tog virusa u organizmu i rezultati su negativni, potvrdila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Stjuardesa je u aprilu u Johanesburgu bila u kontaktu sa 69-godišnjom državljankom Holandije, koja je dan kasnije preminula od posledica hantavirusa.

Zbog blagih simptoma bila je smeštena u izolaciju u bolnici Amsterdam UMC, gde je testirana, a u sredu uveče je vozilom hitne pomoći prebačena kući nakon što je potvrđeno da nije zaražena, preneo je holandski RTL.

Holandska putnica preminula je 26. aprila u Johanesburgu, dan nakon što je kratko boravila u avionu kompanije KLM u tom južnoafričkom gradu.

Kompanija je ranije saopštila da posada zbog njenog zdravstvenog stanja nije dozvolila da otputuje letom za Amsterdam.Prema navodima zdravstvene službe "GGD Kenemerland", stjuardesa je bila jedna od pet osoba koje su imale "intenzivan kontakt" sa putnicom.

Reč je o letu koji je 25. aprila u 23.15 časova poleteo iz Johanesburga za Amsterdam, nakon što je putnica iskrcana iz aviona.

Epidemija hantavirusa izbila je početkom maja na brodu MV Hondius u Atlantskom okeanu, na kom je bilo 149 ljudi, a prema poslednjim izveštajima, sedam turista je obolelo od bolesti, dok je troje preminulo.

Hantavirus je grupa patogena koji mogu izazvati oštećenje pluća ili bubrega kod ljudi, a većina njegovih varijanti može se preneti samo kontaktom sa glodarima ili njihovim izmetom.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da situacija još uvek ne liči na početak pandemije COVID-19.