

Suspendovani specijalni tužilac Crne Gore Saša Čađenović uhapšen je juče ujutru po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Čađenović je prema nezvaničnim informacijama Vijesti uhapšen u Siti kvartu u Podgorici. Za sada nema inforacija zbog čega je suspendovani tužilac lišen slobode.

Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra prošle godine kućni pritvor Čađenoviću, potvrdila je tada Televiziji Vijesti samostalna savetnica za odnose s javnošću Višeg suda Ivana Vukmirović. Kako je tada saopšteno, jedina mera koja ostaje na snazi jeste oduzimanje pasoša.



Čađenovića SDT sumnjiči da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović.

Na optužnici se, pored njih, nalazi i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

