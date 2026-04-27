-Biću veoma iskren. Ne mogu da opravdam svaki potez Donalda Trampa. Ali ako me pitate da li razumem Amerikance koji su glasali za njega – da. Da sam Amerikanac, glasao bih za Donalda Trampa - rekao je Vučić.

On je dodao da Tramp uživa značajnu popularnost u Srbiji, navodeći da je ona ranije bila na nivou od 74 do 75 odsto, a da je sada nešto niža.

Prema njegovim rečima, razlozi za takav odnos građana Srbije prema Trampu leže u istorijskim okolnostima, pre svega u nezadovoljstvu politikom Klintonove administracije tokom bombardovanja 1999. godine, kao i kasnijim potezima američkih demokrata.

-Ljudi u Srbiji mrze Klintonovu administraciju zbog 1999. i demokrate zbog 2008. godine. To su istorijski razlozi. Takođe, ljudi ovde su konzervativniji, tradicionalniji i religiozniji, ne samo pravoslavci, već i muslimani - naveo je Vučić.