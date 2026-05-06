Prekid američke vojne operacije protiv Irana izazvao je brojne spekulacije u međunarodnim političkim krugovima, a bivši analitičar CIA Lari Džonson sada tvrdi da je ključnu ulogu u tome imao predsednik Rusije Vladimir Putin.

Prema njegovim rečima, Moskva je Vašingtonu poslala veoma oštro upozorenje, nakon čega je američki predsednik Donald Tramp odlučio da obustavi planiranu operaciju protiv Teherana.

„Drži ruke podalje od Irana“

Džonson navodi da je do naglog zaokreta došlo neposredno nakon sastanka Vladimira Putina sa šefom iranske diplomatije Abasom Arakčijem, kao i posle telefonskog razgovora ruskog predsednika sa Belom kućom.

– To je bio veoma značajan sastanak sa Arakčijem, na kojem je Putin poslao potpuno jasan signal da Rusija stoji uz Iran. Nakon toga je razgovarao sa Trampom i diplomatski mu poručio: „Drži ruke podalje od Irana, ne započinji ništa“ – rekao je Džonson.

On tvrdi da je Kremlj upozorio Vašington da bi novi napad na Iran mogao imati ozbiljne globalne posledice.

Tramp iznenada stopirao operaciju

Američki predsednik Donald Tramp 1. maja saopštio je da SAD prekidaju vojnu operaciju protiv Irana, što je izazvalo veliko iznenađenje u međunarodnim medijima.

Džonson ne isključuje mogućnost da se radi o privremenom taktičkom potezu, ali smatra da je poruka iz Moskve odigrala ključnu ulogu.

– Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov koristio je veoma oštre formulacije nakon razgovora Putina i Trampa. Ipak, mislim da je komunikacija bila mirna i prijateljska. Putin zna da podizanje tona ne bi imalo efekta – naveo je bivši analitičar CIA.

Kremlj upozorio na „razorne posledice“

Prema Džonsonovim tvrdnjama, ruska strana je tokom razgovora jasno stavila do znanja da bi nova upotreba sile protiv Irana mogla izazvati posledice koje bi prevazišle granice Bliskog istoka.

Kako tvrdi, u Moskvi smatraju da bi eventualna kopnena operacija protiv Irana bila izuzetno opasna i neprihvatljiva.

– Putin je upozorio da bi takav scenario imao posledice po čitavu međunarodnu zajednicu – rekao je Džonson.

Teheran posle sastanka delovao samouvereno

Bivši analitičar CIA ističe i da je iranski ministar spoljnih poslova nakon sastanka sa Putinom delovao veoma smireno i samouvereno.

To, prema njegovom mišljenju, ukazuje da je Teheran dobio snažne garancije podrške iz Moskve.

– Rusija ovim šalje veoma jasan signal svetu – ocenio je Džonson.

Kritike u američkom Kongresu

Džonson tvrdi da su se u američkom Kongresu već pojavile kritike zbog saradnje Rusije i Irana.

Istovremeno, kako kaže, Vašington ignoriše činjenicu da SAD pružaju snažnu podršku Ukrajini u sukobu protiv Rusije.

– Ponovo se nameće logika jednosmerne ulice: Amerika može sve, a drugima se zabranjuje isto ponašanje – rekao je Džonson tokom gostovanja na YouTube kanalu Marija Nafala.

Tramp skeptičan prema novoj inicijativi Teherana

Dan nakon obustavljanja operacije, 2. maja, Donald Tramp izjavio je da planira da razmotri novu mirovnu inicijativu iz Teherana.

Ipak, američki predsednik izrazio je sumnju da će Vašington prihvatiti takav predlog.

Kao razlog naveo je stav da Iran, prema njegovoj proceni, „nije platio dovoljno visoku cenu“ za svoje poteze.