Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ga pucnjava tokom svečane večere Udruženja dopisnika Bele kuće u Vašingtonu neće odvratiti od rata u Iranu i dodao da, prema dosadašnjim informacijama, ne veruje da je napad povezan sa tim sukobom.

Tramp je to rekao na konferenciji za medije u Beloj kući, nakon što je evakuisan iz hotela Hilton, gde je naoružani muškarac otvorio vatru na bezbednosni kontrolni punkt tokom događaja kojem su prisustvovali najviši zvaničnici američke administracije.

Tramp: Ne mislim da je povezano sa Iranom

Američki predsednik je poručio da incident neće uticati na njegovu politiku prema Iranu.

- To me neće odvratiti od pobede u ratu u Iranu. Ne znam da li je to imalo ikakve veze sa tim, zaista ne mislim tako, na osnovu onoga što znamo - rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Gardijan.

On je neposredno posle pucnjave naveo da se „nikad ne zna" da li bi incident mogao biti povezan sa ratom u Iranu, ali je dodao da istražitelji još rade na utvrđivanju motiva napadača.

Prema Trampovim rečima, osumnjičeni je najverovatnije delovao sam, kao „usamljeni vuk".

Napadač otvorio vatru u hotelu Hilton

Tramp je, zajedno sa ostalim prisutnima na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, evakuisan iz hotela Hilton u Vašingtonu nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na kontrolni punkt u lobiju.

Reč je o istom hotelu u kojem je Džon Hinkli 1981. godine pokušao da izvrši atentat na tadašnjeg predsednika SAD Ronalda Regana.

Policija je osumnjičenog identifikovala kao Kola Tomasa Alena, 31-godišnjaka iz predgrađa Los Anđelesa u Kaliforniji.

Prema navodima policije, Alen je bio naoružan sačmaricom, pištoljem i sa više noževa. Tokom incidenta on je razmenio vatru sa pripadnicima bezbednosnih snaga, a jedan pripadnik obezbeđenja pogođen je u zaštitnu opremu.

Osumnjičeni je ubrzo savladan i uhapšen, dok američke službe nastavljaju istragu o motivu napada i načinu na koji je uspeo da dođe do kontrolnog punkta na događaju kojem su prisustvovali predsednik SAD, prva dama Melanija Tramp, potpredsednik Džej Di Vens i članovi kabineta.