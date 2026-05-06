Šokantan incident dogodio se u rekreativnoj zoni u Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je osmogodišnjeg dečaka napao dabar tokom porodičnog izleta, a vlasti su kasnije potvrdile da je životinja bila zaražena besnilom, prenosi grčki Pronjuz.
Incident se dogodio u jezeru unutar kompleksa Kontinental Soldžers Park, u oblasti Mahua, kada je životinja iznenada izronila iz vode i napala dete, izazvavši paniku među njegovom porodicom.
Prema navodima vlasti, rođaci deteta su požurili da intervenišu i sklone ga od dabra, koji je potom ugrizao maloletnika za butinu pre nego što se privremeno udaljio.
Snimljeni video prikazuje napore prolaznika da odgurnu životinju i vrate je u jezero.
Upozorenje! Naredni snimak je uznemirujućeg karaktera
Dete je odmah prevezeno u bolnicu Dobri Samarjanin, gde mu je pružena medicinska pomoć, dok stanje njegovih povreda nije zvanično objavljeno.
Kako prenose mediji nije isključeno da je ista životinja ranije istog dana napala i druge ljude.
Lokalne službe su pozvale građane koji su možda bili u kontaktu sa životinjom da odmah kontaktiraju vlasti radi preventivnih lekarskih pregleda.
