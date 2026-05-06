Govoreći na bezbednosnoj konferenciji u Varšavi, Sikorski je ocenio da bi mogle da budu ublažene kritike zbog planirane posete Rusiji ukoliko Fico istovremeno podrži evropske mere pomoći Kijevu, prenosi slovački portal Aktuality.

"Razgovor je bio veoma pozitivan. Ako slovački premijer deblokira pomoć Ukrajini, njegovo putovanje u Rusiju možda bismo mogli da mu oprostimo", rekao je Sikorski.

Prema njegovim rečima, nedavni razgovori sa slovačkim premijerom ostavili su "pozitivan utisak" i ukazuju na mogući pomak u njegovoj dosadašnjoj politici prema Ukrajini.

Sikorski je dodao da bi takav razvoj događaja mogao da doprinese novoj fazi saradnje unutar Višegradske grupe, koja uključuje Poljsku, Slovačku, Mađarsku i Češku.

On je izrazio nadu da bi i Mađarska mogla da promeni svoj pristup pomoći Ukrajini, što bi, prema njegovim rečima, ojačalo jedinstven stav regiona u vezi sa ratom.

Poljski šef diplomatije podsetio je i na ranije dogovorene finansijske instrumente Evropske unije namenjene podršci Ukrajini, naglašavajući važnost koordinisanog delovanja evropskih država.