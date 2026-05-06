Prema navodima CENTOM-a, tanker "Hasna" uočen je kako plovi međunarodnim vodama ka iranskoj luci, nakon čega su mu američke snage uputile više upozorenja da se nalazi u kršenju blokade.

Pošto posada nije postupila po naređenjima, američke snage su, kako se navodi u objavi na društvenoj mreži Iks, onesposobile kormilo tankera dejstvom iz vazduha, ispalivši projektile sa borbenog aviona koji je poleteo sa nosača aviona "Džerald R. Ford".

Američka strana je saopštila da je tanker nakon toga zaustavljen i da više ne plovi ka Iranu.

Centralna komanda je navela da blokada brodova koji pokušavaju da uđu ili napuste iranske luke ostaje na snazi, uz poruku da američke snage nastavljaju da deluju "odlučno i profesionalno" radi njenog sprovođenja.

Napad se dogodio dok su Iran i SAD zvanično u primirju i dok se dve zemlje približavaju početnom sporazumu o okončanju rata, prenosi Asošiejted pres.

Bela kuća veruje da je blizu sporazuma sa Iranom za okončanje rata, prema pisanju Aksiosa.

Odredbe memoranduma od jedne stranice koji tek treba da bude dogovoren, uključuju moratorijum na obogaćivanje uranijuma Iranu, ukidanje američkih sankcija, raspodelu zamrznutih iranskih sredstava i otvaranje moreuza za brodove.

Krhko primirje između SAD i Teherana uglavnom se održava od kada je počelo 8. aprila, navodi AP.