Postoji jedno pitanje koje dominira svakim kutkom planete, a to je kako se američka bezbednosna arhitektura u Zalivu urušila, piše grčki Pronjuz i dodaje da je odgovor jednostavan:

- Uzrok je američka arogancija.

Donald Tramp je objavio obustavu operacije „Sloboda“ odmah nakon novog iranskog napada na teretni brod, ovog puta u francuskom vlasništvu, pošto je još jednom otkriveno da američka mornarica ne može da pruži zaštitu koju je propovedao američki predsednik, navodi grčki potal i da daje da ne bi izgledalo kao da „pakuje stvari“, podržao je narativ da je „blizu sporazuma sa Iranom“.

- U tom cilju, čak je i američki novinski medij „Aksios“, naklonjen Trampu, brzo podržao ovo „tumačenje“ - dodaje se u članku.

Kako ocenjuje Pronjiz, stvarnost je potpuno drugačija. Tramp zaista razmatra sklapanje sporazuma sa Iranom, ali ono što on i njegov tim izbegavaju da kažu jeste da će on imati oblik koji Teheran želi. I sam „Aksios“ to priznaje u svom izveštaju.

Kako je saopštila Bela kuća, procenjuje se da je sporazum sa Iranom „od jedne stranice “ blizu okončanja sukoba na Bliskom istoku i uspostavljanja okvira za pregovore o teheranskom nuklearnom programu.

Prema istom izveštaju, SAD očekuju odgovore Irana u narednih 48 sati, dodajući da je „ovo bilo najbliže što su dve strane postigle dogovor od početka rata“.

Aksios tvrdi da će ugovor uključivati:

- Iransku obavezu moratorijuma na obogaćivanje nuklearnog goriva,

- Sporazum SAD o ukidanju sankcija i oslobađanju milijardi „zamrznutih“ iranskih sredstava,

- i ukidanje ograničenja na tranzit kroz Ormuski moreuz.

Prema navodima "Aksiosa", memorandum će obuhvatiti 14 tačaka i za sada predviđa prekid sukoba i početak 30-dnevnog perioda za pregovore koji će dovesti do detaljnog sporazuma o Ormuskom moreuzu, iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija od strane SAD.

Nigde se ne pominje transfer iranskog obogaćenog uranijuma! - ističe grčki poratal.

U Iranu takvu mogućnost smatraju predajom svog nacionalnog suvereniteta.

Ukidanje sankcija protiv Teherana je nešto što će vladari moći da „prodaju“ kao veliku pobedu (a to jeste) unutar Irana, navodi Pronjiuz i ističe da još nije jasno šta će se desiti sa nadoknadom koju Teheran zahteva za štetu koju je Iran pretrpeo tokom američko-izraelskih napada.

Naravno, ako SAD plate odštetu, njihov ugled će biti potpuno uništen i to mogu nadoknaditi ukidanjem sankcija (što će se smatrati uslovom „uspešnog“ sporazuma), dodaje se u oceni.

Kako američki mediji priznaju, biće daljih pregovora.

- Slika koja se daje je više o tome kako će SAD izgledati kao da se povlače iz Zaliva, a da pritom zadrže svoje dostojanstvo. Arogancija samog Trampa, njegovog osoblja i Amerikanaca uopšte navela ih je da poveruju da će, baš kao što su lako stekli kontrolu u Venecueli, jednostavno učiniti isto u Iranu. Naprotiv, pojavio se rat koji je iscrpeo američkog predsednika (i SAD) - navodi se u članku.

Posebno se sitiče da u "Iranu nije postojala grupa izdajnika koja je pomagala i preuzimala kontrolu nad zemljom u ime SAD, kao što se dogodilo u Venecueli".

Zemlja je „stegnuta“ i naravno da nije bilo ustanka u iranskom društvu.

- Ovde treba napomenuti da ono što su američki, zapadni i grčki mediji širili o ustanku u iranskom društvu u januaru i da iranski narod želi promenu režima, nikada nije bilo istinito. Takozvani „pobunjenici“ su uglavnom bili Kurdi, a ne Iranci. I svi znaju odnos Kurda sa SAD i Izraelom. Ovo se zapravo pokazalo kao tačno tokom rata - piše grčki portal i dodaje:

- Iranci su podržavali svoju vladu, hteli oni to ili ne.

Čak je dokazano da je, uprkos eliminaciji njegovog neposrednog rukovodstva, potpuno funkcionalna i da su uzastopni krugovi moći preuzeli sve praznine na potpuno zadovoljavajući način. Zato što su svi posvećeni zajedničkom cilju i rade na njegovom ostvarivanju disciplinovano. Nije bilo neslaganja, a ako ih je i bilo, ona su izražena u tom trenutku i onda su svi sledili zajednički plan.Sviđalo se to nekome ili ne, Iran je naučio kako da se nosi čak i sa supersilom poput SAD, ističe grčki medij.

U članku se napominje "da su sada su skoro sve zemlje na planeti, na samu pomisao da će se SAD vojno okrenuti protiv njih, bile spremne da se predaju".

- Malo ko je očekivao takav otpor od Irana i tako realističan način razmišljanja. Postoji i opštiji zaključak da je Zapad ostao stagnirao u svojim idealima dok su se „ostali“ razvijali i otkrivali nove „načine“ upravljanja i upravljanja krizama - zaključuje se u članku.