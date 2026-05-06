Sjedinjene Američke Države očekuju odgovor Irana u narednih 48 sati na memorandum koji bi mogao da promeni kompletan odnos snaga na Bliskom istoku, ali i da odredi da li svet ide ka velikom miru ili novoj katastrofalnoj eskalaciji sukoba. Prema pisanju izraelskog lista Tajms of Izrael i američkog portala Aksios, dokument od jedne stranice sadrži 14 ključnih tačaka koje uključuju prekid obogaćivanja uranijuma, ukidanje dela američkih sankcija Iranu, oslobađanje milijardi dolara zamrznutih sredstava i potencijalni kraj sukoba u regionu, uključujući Liban.

Kako navodi Aksios, pozivajući se na dva američka zvaničnika i dodatne izvore upoznate sa pregovorima, Bela kuća veruje da je sporazum bliži nego ikada. Memorandum su navodno sastavljali specijalni izaslanici američkog predsednika Donalda Trampa – Stiv Vitkof i Džared Kušner – zajedno sa iranskim predstavnicima.

Glavna poruka Vašingtona je jasna: Iran mora da odluči da li prihvata novi okvir za pregovore ili rizikuje novu fazu regionalnog sukoba sa nesagledivim posledicama.

Šta piše u memorandumu

Prema informacijama koje su objavili Tajms of Izrael i Aksios, memorandum predviđa moratorijum na iransko nuklearno obogaćivanje, kao i izmeštanje zaliha visoko obogaćenog uranijuma van Irana.

Zauzvrat, SAD bi pristale na delimično ukidanje sankcija Teheranu i oslobađanje milijardi dolara zamrznutih sredstava Islamske Republike. Pored toga, obe strane bi smanjile restrikcije povezane sa tranzitom kroz Hormuški moreuz – jednu od najvažnijih energetskih ruta na svetu.

Posebnu pažnju izazvala je klauzula prema kojoj bi sporazum trebalo da „okonča rat u celom regionu, uključujući Liban“, što bi direktno uticalo na sukobe povezane sa Hezbolahom i izraelskim operacijama.

Američki zvaničnici veruju da bi ovakav dokument mogao da posluži kao osnova za višemesečne pregovore o trajnom rešavanju iranskog nuklearnog pitanja.

Šta bi odbijanje Irana moglo da znači

Najveća nepoznanica sada je odgovor Teherana.

Ukoliko Iran odbije memorandum, situacija bi mogla da eskalira veoma brzo. Hormuški moreuz, kroz koji prolazi ogroman deo svetske trgovine naftom, već mesecima predstavlja jednu od najopasnijih tačaka na planeti. Svaka nova blokada ili vojni incident mogao bi da izazove globalni energetski šok i ozbiljan rast cena nafte.

Istovremeno, neuspeh pregovora mogao bi da dodatno pojača tenzije između Irana, Izraela i američkih saveznika na Bliskom istoku.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak sukoba otvorio mogućnost šire regionalne destabilizacije, naročito u Libanu, Siriji i Persijskom zalivu.

Sa druge strane, eventualno prihvatanje sporazuma predstavljalo bi veliki diplomatski uspeh za administraciju Donalda Trampa i moglo bi da označi početak smirivanja jedne od najopasnijih globalnih kriza.

Svet čeka odgovor Teherana

Poslednjih dana pojačane su diplomatske aktivnosti iza zatvorenih vrata, dok Vašington pokušava da izvrši maksimalan pritisak na Teheran da prihvati ponuđeni okvir.

U političkim i bezbednosnim krugovima sve češće se čuje ista procena – naredna dva dana mogla bi da budu ključna za budućnost Bliskog istoka.

Ako Iran pristane na memorandum, svet bi mogao da dobije šansu za veliko smirivanje regionalnih sukoba i početak novih pregovora o nuklearnom programu.

Ako odbije, scenario ozbiljne eskalacije i novog velikog sukoba više neće biti samo teorijska mogućnost.