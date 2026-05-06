Francuski državljanin koji nije bio na kruzeru MV Hondijus zaraženom hantavirusom navodno se zarazio hantavirusom nakon što je bio u kontaktu (bio na istom letu) sa zaraženim putnikom, prenosi britanski Dejli star.

Ovo je prvi slučaj smrtonosne bolesti kod pacijenta koji nije bio na brodu MV Hondijus, dok hantavirus stiže u Evropu.

Do ovog saznanja dolazi u trenutku dok su samo tri osobe evakuisanane sa broda na kojem hara smronosni virus.

Jedan od evakuisanih bio je britanski član posade, za koga se smatra da se zarazio virusom dok je lečio pacijente.

Britanski medij ističe da pacijent zaražen hantavirusom koji je bio putnik na brodu MV Hondijus leči se u Cirihu, u Švajcarskoj.

Švajcarsko ministarstvo zdravlja potvrdilo je slučaj i reklo da je Univerzitetska bolnica u Cirihu „spremna da se nosi sa takvim slučajevima, da je u stanju da brine o pacijentu i garantuje bezbednost osoblja i svih pacijenata“.

Naglašeno je da „trenutno ne postoji rizik za švajcarsku javnost“.

Kompanija "Oceanwide Expeditions" je saopštila da su dva od tri pacijenta koja su sa broda prevezena specijalizovanim avionom patila od akutnih simptoma, a treći je bio „blisko povezan“ sa putnikom koji je preminuo 2. maja.

Takođe raste strah da bi putnici koji su delili let sa zaraženom osobom mogli da postanu prenosioci virusa.

Vlasti očajnički pokušavaju da pronađu kontakte 69-godišnje Holanđanke koja se iskrcala sa broda MV Hondijus na jednom od najudaljenijih ostrva na svetu.

Žena, supruga jednog od putnika koji je umro od hantavirusa, sišla je sa broda na ostrvu Sveta Jelena sa „gastrointestinalnim simptomima“ 24. aprila.

Zatim je 25. aprila odletela za Johanesburg, gde je umrla od retkog virusa.

- Stručnjaci su upozorili da je ovaj soj virusa sklon „super-širenju“, što objašnjava zašto vlasti očajnički tragaju za putnicima koji su delili avion i Holanđankom koja je kasnije umrla od hantavirusa - piše britanski medij.

Tri osobe na brodu su umrle od hantavirusa, što je izazvalo globalnu paniku, dodaje Dejli star.