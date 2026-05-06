"Završeni su razgovori sa MMF-om, a objavljeni stavovi su nam potvrda da smo na pravom putu, da su mere naše ekonomske politike u kriznim godinama prepoznate kao adekvatne i podsticajne za dalji privredni rast, uprkos svim svetskim aktuelnim dešavanjima. Prihvatamo kritike, ali nam i pohvale mnogo znače u daljem radu", rekao je Mali.

U saopštenju Ministarstva finansija se dodaje da je MMF po završetku misije u Srbiji ocenio da su snažni zaštitni mehanizmi Srbije čvrsta osnova za suočavanje sa izazovima.

"Snažni zaštitni mehanizmi Srbije - umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima, jedan je od danas objavljenih zaključaka delegacije Misije MMF-a, koja je završila posetu Srbiji", navedeno je u saopštenju.

Dodaje se i da je u saopštenju MMF-a navedeno da su predstavnici delegacije tog fonda i vlasti Srbije postigle dogovor o trećoj reviziji Instrumenta za koordinaciju politika (PCI), koji potom odobrava Izvršni odbor MMF-a, nakon čijeg razmatranja se donosi odluka o završetku revizije.

"Kao i druge zemlje, Srbija se suočava sa značajnim izazovima usled rata na Bliskom istoku. Rat utiče na ekonomiju kroz više cene energenata i povećanu neizvesnost koja utiče na privatne investicije i potrošnju. Očekuje se rast od oko 2,75 procenta u 2026. godini, uz povećanje na četiri procenta u 2027. godini, uz podršku rasta realnih prihoda, novih izvoznih kapaciteta u prerađivačkom sektoru, oporavka poljoprivredne proizvodnje, investicija u infrastrukturu i energiju, kao i turizma povezanog sa Ekspom", naveo je MMF.

U danas objavljenom saopštenju MMF-a je navedeno i da Srbija napreduje u fiskalno-strukturnim reformama, sa posebnim osvrtom na činjenicu da je objavljena prva aktuarska analiza penzionog sistema, te da je u pripremi prvi izveštaj o poreskim rashodima, uz sprovođenje ključnih preporuka iz prošlogodišnje procene fiskalne transparentnosti MMF-a.

Kako se navodi, MMF podržava Poresku upravu Srbije u rešavanju kadrovskih ograničenja, unapređenju digitalizacije i jačanju naplate PDV-a.

Takođe, pruža tehničku pomoć za unapređenje upravljanja javnim investicijama, što bi trebalo da omogući sistematsku analizu troškova i koristi za sve nove projekte kao osnov za transparentan i efikasan izbor projekata.

Ministarstvo finansija Srbije navodi i da su stručnjaci MMF-a ocenili u saopštenju da će rast biti negativno pogođen prelivanjem efekata rata na Bliskom istoku tokom 2026, pre nego što ojača u 2027, uz podršku aktivnosti u vezi sa Ekspom.

"Mi stalno ističemo da je Ekspo naša šansa za dalji rast, kao i sva planirana ulaganja u vezi sa organizacijom te manifestacije. Svakoj zemlji je sada potreban novi izvor rasta, a Srbija je svoj stvorila radom, angažovanjem i, konačno, dobijanjem organizacije ovog događaja u jakoj konkurenciji, što će nam biti osnovni motor rasta u narednim godinama", rekao je Mali.

U saopštenju se dodaje i da je Srbija posvećena ograničenju fiskalnog deficita na tri odsto BDP-a u periodu 2026–2027. godine, kao i posebnim fiskalnim pravilima za plate u javnom sektoru i penzije.

Navedeno je i su preporuke stručnjaka MMF-a da bi smanjenje akciza na gorivo u martu-aprilu 2026. ublažilo šok rasta cena nafte, ali bi trebalo da budu ukinuta u skorijem periodu kako bi se izbeglo dugotrajno subvencionisanje energije i očuvala fiskalna održivost.

Oni ističu i da su prognoze podložne "neuobičajeno visokom nivou neizvesnosti", što se odnosi na, kako se navodi, dalju eskalaciju sukoba na Bliskom istoku i dodatne poremećaje na energetskim tržištima.

"Očuvanje razborite i predvidive makroekonomske politike ostaje ključno za održavanje kredibiliteta i ublažavanje rizika", zaključak je stručnjaka MMF-a.

Ministarstvo finansijua Srbije podseća i da je Misija MMF-a, koju je predvodila Anet Kjobe, boravila u Beogradu od 22. aprila do 5. maja povodom treće revizije aktuelnog nefinansijskog aranžmana u vidu Instrumenta za koordinaciju politika (PCI).