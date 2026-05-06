Bivši slovenački predsednik i premijer Borut Pahor hospitalizovan je nakon teškog pada sa bicikla prilikom spuštanja sa Pasje Ravni u Polhovskim Dolomitima, kod Ljubljane.

Pahor, poznati ljubitelj biciklizma, slomio je ključnu kost i lopaticu. Objavio je fotografiju iz bolničkog kreveta na Instagramu i poručio da je sve u redu.

„Težak pad prilikom spuštanja bicikla nizbrdo sa Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica. Sve je u redu, napustio sam hitnu pomoć uveče, a danas sam već u kancelariji na sastanku sa novim, mladim delegatom UN“, napisao je.

Pahor se zahvalio svima koji su mu pomogli nakon nesreće, porodici Kavčič iz Lučina, gospodinu Tadeju, koji ga je odvezao u bolnicu u Ljubljani, i osoblju Urgentnog centra Univerzitetskog bolničkog centra Ljubljana, prenosi portal 24ur.

