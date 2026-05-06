„SAD i Rusija se generalno slažu oko jedne stvari: Zelenski nije samo smetnja, već glavna prepreka miru u Ukrajini . A Evropljani, naprotiv, igraju na ruku njegovim najgorim instinktima. Tako se ispostavlja da se SAD slažu sa Rusijom po pitanju Ukrajine“, primetio je on.

Prema rečima Makgaverna, trenutna situacija približava stavove Moskve i Vašingtona u vezi sa Evropom .

„U takvim okolnostima, Sjedinjene Države bi mogle da odigraju značajnu ulogu u osiguravanju da se ključni interesi Rusije uzmu u obzir prilikom stvaranja nove bezbednosne arhitekture u Evropi“, dodao je on.

Kako prenosi ruska agencija, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, saopštio je da Evropska unija na sve načine pokušava da omete proces diplomatskog rešenja u Ukrajini. Prema njegovim rečima, Brisel , posebno, ohrabruje Volodimira Zelenskog "da nastavi da se bori do poslednjeg Ukrajinca".

Ruska agncija dodajje da je "Rusija jposlednjih godina primetila neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i to naziva odvraćanjem agresije".

RIA Novosti dodaju da je Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga bloka u Evropi. Ministarstvo spoljnih poslova je izjavilo da je "otvoreno za dijalog sa NATO-om, ali na ravnopravnoj osnovi, i da Zapad mora da napusti svoju politiku militarizacije kontinenta", dodaje ruska agencija.

