Lokalne vlasti prethodno su, više puta, bezuspešno pokušavale da vrate Timija iz plićaka u otvoreno more, nakon čega je dvoje preduzetnika finansiralo poslednji pokušaj njegovog spasavanja, uprkos sumnjama dela stručnjaka da može da preživi transport.

Jedna od finansijerki akcije Karin Valter-Momert izjavila je ranije za list Bild da je kit "pokazivao volju za životom", ali je sada nejasno kako je životinja zapravo puštena sa barže, a postoji bojazan da je uginula, preneo je Juronjuz.

Prema pisanju medija, nije poznato da li je kit sam otplivao ili je jednostavno izbačen sa plovila, dok su se na društvenim mrežama pojavile i tvrdnje da je posada želela da se što pre "reši problema".

Stručnjaci navode da je Timi bio u veoma lošem zdravstvenom stanju dok je bio nasukan, a pojedini su smatrali da je plitko more možda izabrao kao mesto gde će uginuti, dok su drugi predlagali da mu se omogući da tu ugine bez dodatnog stresa.

Privatna spasilačka inicijativa, koja je transportovala kita ka Severnom moru, prvobitno je slavila njegovo oslobađanje, iako je deo učesnika, koji su životinju nazivali i "Nada", nastavio da veruje u uspeh operacije.

Veterinarka Kirsten Tenis tvrdi, međutim, da joj nije bilo dozvoljeno da prisustvuje trenutku puštanja kita i da je životinja oslobođena "preuranjeno i u tajnosti".

Plan je bio da kit bude pušten dalje na zapad, u otvorenom delu Severnog mora, ali je, prema dostupnim podacima, oslobođen oko 70 kilometara severno od danskog grada Skagen, u području intenzivnog brodskog saobraćaja.

Morski biolozi iz Nemački okeanografski muzej smatraju da je Timi najverovatnije uginuo.

"S obzirom na izuzetno iscrpljeno stanje i činjenicu da se više puta ponovo nasukao u kratkom periodu, vrlo je verovatno da nije imao snage da dugo pliva u dubokom moru", naveli su stručnjaci.

Akciju spasavanja finansirali su preduzetnici Karin Valter-Momert i Valter Gunc, a troškovi su procenjeni na najmanje 1,5 miliona evra, ne računajući angažovanje brodova i posade.

Kapetan tegljača "Robin Hud" naveo je za nemačke medije da je samo sledio naređenja i izrazio žaljenje zbog učešća u akciji, ističući da je kompanija najpre bila hvaljena, a zatim optuživana za zlostavljanje životinja.

Dodatne sumnje izazvale su tvrdnje da je kitu postavljen uređaj za praćenje, što stručnjaci osporavaju, navodeći da ne postoji komercijalno dostupna tehnologija koja bi mogla da prati vitalne funkcije životinje na taj način.

Ekološke organizacije, uključujući Greenpeace i WWF, ranije su se protivile transportu teško povređenog kita, upozoravajući na šire probleme ugroženosti morskih ekosistema.

Kako navode, prekomerni ribolov, klimatske promene i eksploatacija fosilnih goriva predstavljaju ozbiljnu pretnju morskom svetu, dok zagrevanje voda dovodi do migracija vrsta i uginuća osetljivih organizama poput korala.