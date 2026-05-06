Američki predsednik Donald Tramp navodno pokušava da pojednostavi ključna pitanja u pregovorima kako bi se Iran mogao vratiti dijalogu.

Složenije teme se predlažu za kasnije razgovore, javlja CNN, pozivajući se na izvor.

„U administraciji se razmatra plan od jedne stranice koji opisuje glavne odredbe budućeg sporazuma“, navodi se u publikaciji.

Kanal pojašnjava da je cilj dokumenta formalno okončanje rata i pokretanje 30-dnevnog perioda pregovora o spornim pitanjima, uključujući nuklearni program, oslobađanje iranske imovine i bezbednost u Ormuskom moreuzu.

Aksios je ranije izvestio o memorandumu o razumevanju od jedne stranice Prema veb-sajtu, Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom o ovom dokumentu, za koji se kaže da će okončati rat i postaviti okvir za dalje pregovore o nuklearnom programu.

Pored toga, televizijski kanal Al Arabija, pozivajući se na pakistanske izvore, napisao je da su se SAD i Iran složili oko većine tačaka mirovnog sporazuma.