Iako na brojnim digitalnim mapama izgleda kao pravo ostrvo, istina je potpuno drugačija – na toj lokaciji ne postoji nikakvo kopno, već samo otvoreni okean i jedna meteorološka plutača.

Ova neobična priča godinama fascinira programere, kartografe i korisnike interneta širom sveta jer predstavlja savršen primer sudara digitalnog sveta i stvarnosti.

Gde se nalazi Nulto ostrvo?

Nulto ostrvo nalazi se na koordinatama 0° geografske širine i 0° geografske dužine, odnosno na mestu gde se ukrštaju ekvator i nulti meridijan u Gvinejskom zalivu kod zapadne obale Afrike.

Na prvi pogled to je samo matematička tačka u globalnom koordinatnom sistemu, ali je vremenom postala internet fenomen i jedna od najpoznatijih „lokacija koje ne postoje“.

Kada korisnici otvore pojedine digitalne mape ili baze podataka, često mogu videti oznaku ostrva upravo na toj poziciji. Međutim, tamo nema ni peska, ni palmi, ni stvarnog kopna.

Kako je nastalo „ostrvo koje ne postoji“?

Naziv Nulto ostrvo nastao je kao interna šala među programerima i stručnjacima za mape oko 2011. godine. Ideja je bila jednostavna – pošto veliki broj grešaka u podacima završava upravo na koordinatama 0,0, ta tačka je dobila izmišljeno ime i identitet.

Razlog za to krije se u načinu rada geokodera, programa koji pretvaraju adrese u geografske koordinate. Kada sistem ne može da pronađe tačnu lokaciju zbog pogrešnih ili nepotpunih podataka, često automatski dodeljuje vrednosti „0,0“.

Na taj način milioni pogrešno označenih fotografija, lokacija i izgubljenih podataka završavaju upravo usred okeana kod takozvanog Nultog ostrva.

Šta zapravo postoji na toj lokaciji?

Iako ostrvo ne postoji, na koordinatama 0° i 0° nalazi se stvaran objekat – meteorološki plutač poznat kao „Stanica 13010-Soul“. Ovaj uređaj prikuplja podatke o temperaturi mora, vetru i vremenskim uslovima u Atlantskom okeanu.

Zbog toga mnogi u šali govore da je upravo ta plutača jedini „stanovnik“ Nultog ostrva.

Internet legenda koja je postala viralna

Tokom godina oko Nultog ostrva nastale su brojne internet šale, izmišljene zastave, grbovi i lažne priče o „Republici Nulto ostrvo“. Ljudi širom sveta počeli su da ga tretiraju kao pravo mesto iako ono postoji samo u digitalnim sistemima.

Stručnjaci navode da ovaj fenomen pokazuje koliko ljudi danas veruju informacijama koje vide na ekranima i mapama, čak i kada se radi o lokaciji koja u stvarnosti ne postoji.

Slične greške postoje širom sveta

Istraživači su otkrili da slične „nulte tačke“ postoje i u drugim koordinatnim sistemima. Takve lokacije često služe kao podrazumevane vrednosti za izgubljene ili nepoznate podatke.

Jedan poznat slučaj dogodio se u Los Anđelesu kada je policijski sistem godinama prikazivao jednu ulicu kao mesto sa ogromnim brojem kriminalnih dela, da bi kasnije bilo otkriveno da je u pitanju samo greška u unosu podataka.

Priča o Nultom ostrvu danas je jedan od najpoznatijih primera kako digitalni svet može stvoriti „mesta“ koja zapravo ne postoje, ali ipak postaju deo internet kulture i modernih mapa.