Do proleća 1944. godine nemački bojni brod „Tirpic“ bio je manje ratni brod, a mnogo više strateški problem za Britance. Usidren u norveškim fjordovima, retko je izlazio na otvoreno more, ali je samo njegovo prisustvo vezivalo ogromne resurse britanske mornarice.

Svaki saveznički konvoj morao je da računa na mogućnost da nemačka eskadra iznenada isplovi. Klasičan pomorski napad bio je gotovo nemoguć – uski fjordovi, obalska artiljerija, lovci i torpedne mreže činili su direktan udar izuzetno rizičnim.

Britanski admiralitet zato je doneo odluku koja je u tom trenutku delovala revolucionarno.

Napad iz vazduha promenio pravila rata

Ako brod nije mogao da bude pogođen sa mora, Britanci su odlučili da ga napadnu iz vazduha – ali ne sa kopna, već sa nosača aviona.

Tako je 3. aprila 1944. pokrenuta operacija „Volfram“. Dva talasa od ukupno 42 bombardera „Barakuda“, uz zaštitu lovaca, poletela su sa nosača aviona „Viktorijus“ i „Fjurijus“.

Avioni su prilazili nisko kroz planinske prolaze kako bi izbegli nemačke radare i protivvazdušnu odbranu.

Od 42 aviona čak 14 bombi pogodilo je cilj, što je za tadašnje uslove bio ogroman uspeh.

Ipak, „Tirpic“ nije potonuo.

Njegova oklopna paluba izdržala je direktne udare, ali su nadgradnja, sistemi za upravljanje vatrom i ključna oprema bili teško oštećeni, dok je više stotina mornara poginulo ili ranjeno.

Bojni brod ostao je na površini, ali je mesecima izgubio borbenu sposobnost.

Britanci pokazali model modernog pomorskog rata

Upravo tu leži istorijski značaj operacije „Volfram“.

Britanci su pokazali novu logiku pomorskog ratovanja: ako neprijateljski brod ne može odmah da bude uništen, dovoljno je da bude onesposobljen nizom preciznih udara.

Cilj više nije bila spektakularna pomorska bitka, već iscrpljivanje protivnika, primoravanje na stalne popravke, povlačenje i trošenje resursa.

Taj model danas praktično definiše rat na Crnom moru.

Crnomorska flota u ulozi „Tirpica“

Posle 2022. godine ruska Crnomorska flota našla se u vrlo sličnoj poziciji kao nekada nemački „Tirpic“.

Ukrajina nema ozbiljnu površinsku flotu i ne može da vodi klasične pomorske bitke protiv Rusije.

Zato su na scenu stupila sredstva koja su nekada smatrana pomoćnim – protivbrodske rakete „Neptun“, pomorski dronovi i bespilotni čamci.

Najpoznatiji primer bio je potapanje krstarice „Moskva“ u aprilu 2022. godine nakon udara raketama „Neptun“.

Ali to nije bio jedini slučaj.

Prema tvrdnjama ukrajinske strane i analizama OSINT zajednice, niz napada dronovima i raketama na Sevastopolj i baze na Krimu sistematski je izbacivao iz upotrebe ruske brodove – jedan po jedan.

Bez velike pomorske bitke.

Upravo kao kod „Tirpica“.

Dronovi postali novo oružje mora

Suštinska sličnost između 1944. i današnjeg rata nije u tehnologiji, već u ideji.

Britanske „Barakude“ i moderni ukrajinski dronovi „Magura V5“ nemaju gotovo ništa zajedničko osim jednog cilja – da pogode brod tamo gde je ranjiv i gde se oseća bezbedno.

Nekada je to bilo nebo iznad norveških fjordova.

Danas je to površina mora uz obalu, gde se kreću mali bespilotni čamci puni eksploziva.

Brodovi više nisu sigurni ni u svojim bazama

Veliki ratni brodovi i dalje poseduju snažan oklop, rezervne sisteme i sposobnost da prežive pojedinačne udare.

Ali serija preciznih napada može da ih liši njihove najvažnije funkcije – mogućnosti da isplove i deluju kada je to potrebno.

Upravo zato su pojedini brodovi ruske Crnomorske flote poslednjih godina premeštani u udaljenije baze i stavljani pod pojačanu zaštitu.

Svako takvo povlačenje predstavlja priznanje da inicijativa na moru više ne pripada nužno onome ko ima najveću flotu.

Ideja stara 80 godina danas ponovo odlučuje rat

Osam decenija nakon operacije „Volfram“, osnovna logika pomorskog rata ostala je ista.

Veliki brodovi projektovani su da se brane od poznatih pretnji.

Problem nastaje kada se pojavi oružje koje niko nije očekivao.

Godine 1944. to su bili avioni sa nosača aviona.

Godine 2026. to su pomorski dronovi i bespilotni sistemi koji menjaju pravila ratovanja na moru.