Svetska zdravstvena organizacija i zdravstvene vlasti više zemalja pokrenule su hitnu potragu za desetinama ljudi koji su bili u avionu sa putnicom sa kruzera „Hondijus“, nakon što je žena preminula od hantavirusa ubrzo po dolasku u Južnu Afriku.

Alarm je podignut nakon smrti troje putnika sa luksuznog kruzera koji je plovio od Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim ostrvima, dok je potvrđeno još najmanje sedam slučajeva zaraze.

Putnica se srušila po dolasku u Johanesburg

Među preminulima je holandski bračni par – muškarac star 70 godina koji je preminuo na ostrvu Sveta Jelena 11. aprila i njegova supruga (69), koja se srušila na aerodromu „O.R. Tambo“ u Johanesburgu i ubrzo preminula.

Treća žrtva je nemački državljanin koji je umro 2. maja.

Istovremeno, jedan britanski državljanin hospitalizovan je u Johanesburgu, dok su švajcarske vlasti potvrdile da se muškarac zaražen hantavirusom nalazi na lečenju u Cirihu nakon povratka sa istog kruzera.

SZO pokušava da pronađe putnike iz aviona

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da pokušava da identifikuje i locira sve putnike koji su bili na letu između Svete Jelene i Johanesburga zajedno sa preminulom Holanđankom.

– Pokrenuto je praćenje svih kontakata koje su putnici imali – saopštila je SZO.

Južnoafričke vlasti zatražile su od aviokompanije „Erlink“ da obavesti putnike kako bi se odmah javili zdravstvenim službama.

Među putnicima se nalaze turisti iz Velike Britanije, SAD, Španije, ali i državljani Crne Gore, Poljske, Turske i drugih zemalja.

Sumnja na najopasniji scenario

Hantaviruse uglavnom prenose glodari i veoma retko dolazi do prenosa među ljudima.

Upravo zbog toga stručnjaci pokušavaju da utvrde kako se virus proširio među putnicima i članovima posade kruzera.

SZO sada sumnja da je došlo do ograničenog prenosa sa čoveka na čoveka među bliskim kontaktima.

– Verujemo da može postojati određeni prenos među veoma bliskim kontaktima, supružnicima ili ljudima koji dele kabine – rekla je Marija Van Kerkhove iz SZO.

Misterija sa kruzera „Hondijus“

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da brod nije plovio kroz područja gde je hantavirus uobičajen.

Stručnjaci zato pokušavaju da utvrde da li su se prvi zaraženi možda inficirali još u Argentini, pre ukrcavanja.

Postoji i mogućnost da su pojedini putnici došli u kontakt sa glodarima tokom obilaska ostrva duž afričke obale.

Andski soj pod posebnom sumnjom

Američki stručnjaci upozoravaju da postoji mogućnost da je u pitanju andski soj hantavirusa, koji je poznat po retkim slučajevima prenosa među ljudima.

Najveće izbijanje tog soja zabeleženo je u Argentini 2018. godine, kada su potvrđena 34 slučaja i 11 smrtnih ishoda.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da je za prenos potreban veoma blizak i dugotrajan kontakt.

– Ovo nije virus pandemijskog tipa – poručila je doktorka Selin Gunder.

Kruzer nastavio put ka Kanarima

Dok traje istraga o poreklu zaraze, kruzer „Hondijus“, koji je danima bio zadržan kod Zelenortskih ostrva, nastavio je plovidbu ka Kanarskim ostrvima.

SZO i zdravstvene službe nastavljaju karantinske mere i praćenje kontakata kako bi sprečili eventualno dalje širenje virusa.