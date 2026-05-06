Francuska vlada će početkom sledeće nedelje raspravljati o promeni obima i prilagođavanju mera podrške ekonomskim aktivnostima kao odgovor na kontinuirani rast cena goriva, izjavio je danas francuski premijer Sebastijan Lekorni.

U vreme kad sve više zemalja razmatra nove mere u strahu od nestašice, Srbija stoji stabilno, bez divljanja cena i moguće nestašice.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali nedavno je istakao da pojedine zemlje već upozoravaju da je moguća nestašica hrane, a da je nafte sve manje. Ipak, prema rečima ministra, Srbija se bolje snašla od mnogih svetskih sila.

-Naše finansije su stabilne, a zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici i formiranim rezervama, imamo dovoljno goriva i gasa. U takvim uslovima uspevamo da održimo stabilnost. Ono što je drugačije u odnosu na ostale je recimo korišćenje rezervi. Nama su rezervoari puni nafte, dizela, benzina i mi smo pustili u sistem 40 hiljada tona dizela, upravo da bi stabilizovali tržište - poručio je Mali, dodajući:

-Nadamo se da će ova kriza biti završena u skorije vreme, jer neće svet izdržati, neće jače i veće sile od Srbije izdržati. Mada, mi smo se pokazali mnogo otporniji na svaku krizu, pa i na ovu.

"Nećemo dozvoliti divljanje cena"

Pored toga, Mali dodaje da Srbija neće dozvoliti nagli porast cena.

-Što se naših javnih finansija tiče, apsolutno smo stabilni. Imamo dovoljno da reagujemo, ako treba i više, u smislu smanjena akciza kako bi održali stabilnost tržišta naftnih derivata. Nećemo dozvoliti da vidimo nagli porast cena dizela i benzina na pumpama, jer to uništava privredu i dovodi do porasta cena i inflacije. Toga u Srbiji u ovom trenutku nema, a mi ćemo se truditi da ne bude ni u buduće - poručio je Mali u svom obraćanju iz Vašingtona.

Vučić: Srbija stabilna uprkos svetskoj krizi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da uprkos globalnoj energetskoj krizi i neizvesnosti oko sankcija, građani Srbije nisu osetili nestašice i da država ima dovoljno energenata.

-Od oktobra meseca imamo situaciju da je rafinerija čas u radu, čas ne radi, imate priče o sankcijama, pa da li su efektivne ili nisu. U svetu je velika kriza po pitanju energenata, ali ljudi to ovde nisu osetili ni na sat vremena.

Vidite i da oni koji su protiv mene, koji žele moju smenu, nikada nisu stajali u redovima niti pravili paniku, već normalno kupuju, jer imaju poverenje u svoju državu. Znaju da je ovo ozbiljna država i da ovo nije kao u vreme kada su oni vladali.

Kada kažemo da će energenata biti dovoljno, to znači da imamo zalihe i da možemo da obezbedimo stabilnost. Naravno, ne mogu da garantujem da će sve biti idealno, niti je to moguće ako se ovakva situacija u svetu nastavi, ali radimo sve da građani budu zaštićeni.

"Vučić među retkima koji razumeju krizu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić našao se u centru pažnje nakon što je iz Rusije stigla podrška njegovom pristupu energetskoj krizi koja potresa Evropu. Šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev ocenio je da je Vučić među retkim evropskim liderima koji razumeju razmere problema i preduzimaju konkretne korake kako bi zaštitili građane.

Dmitrijev je reagovao na ranije izjave predsednika Srbije, u kojima je Vučić govorio o aktuelnoj situaciji sa energentima i izazovima koji slede. Kako navode Novosti, ruski zvaničnik istakao je da je srpski predsednik pokazao razumevanje ozbiljnosti krize i potrebu za pravovremenim merama.











