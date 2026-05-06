Blokaderi su objavili spisak lekara, profesora i studenata koji nisu hteli da ih podrže, zbog čega pozivaju na njihovo linčovanje!
"Najveće žrtve hajke režima na Medicinski fakultet su upravo pacijenti. Imajte to u vidu. Takođe, zapamtite neka imena, pt.2:
Saradnici okupatora:
- prof. dr Aleksandar Milovanović, predsednik Saveta
- prof. dr Zoran Baščarević
- prof. dr Ljiljana Gojković Bukarica
- studenti (već poznati) Filip Mitrović, Radica Knežević, Aleksa Radulović, Milica Mladenović
Okupatori:
- dr Marko Lens
- dr Radivoj Kocić
- dr Vasilije Korugić
- dr Vesna Lačković
- dr Dušica Toševski Lečić
- dr Vladimir Jakovljević
- dr Aleksandar Stefoski
- Miroslav Marisavljević"
To je ta "Lepša i bolja Srbija" najpoznatija po pravljenju spiskova ljudi koje će jahati i šutirati!
