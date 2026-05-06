Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je ukupno registrovano osam slučajeva zaraze, uključujući i pacijenta hospitalizovanog u Cirihu.

Brod bi trebalo da uplovi u luku Granadilja de Abona na Tenerifima, nakon čega će strani putnici biti vraćeni u matične zemlje, dok će 14 državljana Španije biti prebačeno u Madrid, gde će boraviti u karantinu u vojnoj bolnici, prenosi RTVE.

Ostali putnici, koji nemaju simptome, iskrcaće se u subotu na Tenerifima, odakle će biti aktiviran zajednički evropski mehanizam za evakuaciju i repatrijaciju.

Španske vlasti navele su da će po dolasku biti obavljen medicinski pregled svih putnika, uz primenu strogih zdravstvenih protokola kako bi se sprečilo eventualno dalje širenje virusa.

Na zahtev Svetske zdravstvene organizacije, španska vlada aktivirala je evropski mehanizam civilne zaštite kako bi omogućila prihvat broda i koordinaciju evakuacije, uprkos protivljenju regionalnih vlasti Kanarskih ostrva.

Zdravstvene vlasti potvrdile su da je na brodu identifikovan soj Andes, jedini oblik hantavirusa za koji je zabeležen prenos među ljudima, zbog čega su mere opreza dodatno pojačane.

Predsednik Kanarskih ostrva, Fernando Klaviho, osudio je danas u intervjuu za TVE, nedostatak zvaničnih informacija za njegovu vladu o odluci da brod pristane na Tenerifima i zatražio od predsednika Španije Pedra Sančeza hitan sastanak kako bi ga zamolio da preispita ovu odluku, jer nije video da su bezbednosni uslovi zagarantovani .

Brodska kompanija "Oceanwide Expeditions", koja upravlja kruzerom, saopšila je da "održava bliske i kontinuirane razgovore sa nadležnim vlastima" u vezi sa dolaskom na Tenerife i procedurama karantina i provere na brodu za sve putnike.

Brod je usidren kod obale Praje, glavnog grada Zelenortskih Ostrva, gde mu nije dozvoljeno da pristane, a zvaničnici tvrde da brod nema kapacitet da sprovede procenu javnog zdravlja, epidemiološke i ekološke situacije, niti da sprovede mere reagovanja.



